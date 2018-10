Formel 1-boss holder hånden over Kevin Magnussen: »​Det var bare uheldigt«

Søndag var Kevin Magnussen involveret i et sammenstød med Sauber-raceren Charles Leclerc i det japanske grand prix.



Trods frikendelse fra dommerne har der siden været rettet hård kritik af Kevin Magnussen. Men efter at have set tv-billederne nøje igennem, tager Formel 1-løbsdirektøren Charlie Whiting nu også den danske Haas-racer i forsvar.

»Det er umuligt at sige, at Kevin blokerede ham. Han besluttede sig bare for at køre til højre et splitsekund efter Charles. Men det var bare uheldigt, og sådan så stewards også situationen,« sagde Charlie Whiting ifølge Ekstra Bladet og forklarede videre:

»Hvis du analyserer det meget, meget grundigt, vil du se to biler komme ned ad langsiden, og Kevin bevæger sig ikke. Charles henter ind, henter ind og henter ind, indtil han beslutter sig for at køre til højre. På præcis det tidspunkt drejer Kevin også, og ser man videoen, er der kun en enkelt billedsekvens til forskel.«

Ekspert kan godt forstå frustrationerne omkring Magnussen

Hele balladen startede med, at danskeren kørte ind foran Charles Leclerc allerede efter første omgang.

Leclerc kom til at strejfe Magnussens baghjul, og den efterfølgende punktering gav så mange skader på danskerens bil, at han blev trukket ud af løbet efter ti omgange. Også Charles Leclerc måtte udgå efter sammenstødet.

Og over radioen kunne man under søndagens grand prix høre Sauber-racerens tydelige utilfredshed ned danskeren.

»Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum,« lød det.

Det er da heller ikke første gang, at Kevin Magnussen kommer i vælten for sine brede albuer. Sådan har det faktisk været siden hans første sæson i Formel 1-feltet.

»Måden, han kører på, er på grænsen til uforskammethed, men det vil indhente ham på et tidspunkt. Kørere, der oplever Magnussen på denne måde, har en god hukommelse,« skrev den finske McLaren-legende Mika Häkkinen efter en tvivlsom episode i 2014.

Kevin Magnussen og Charles Leclerc skal køre mod hinanden igen ved det amerikanske grandprix, der køres den 21. oktober.