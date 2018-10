Ekspert kan godt forstå frustrationerne omkring Magnussen

Søndag var der ballade omkring Kevin Magnussen – igen fristes man til at sige.



Danskeren kørte ind foran Saubers Charles Leclerc efter første omgang af det japanske grandprix. Leclerc strejfede Magnussens baghjul, Haas-raceren gik i stykker, mens Sauber-raceren også tog skade, og Charles Leclerc måtte udgå senere.

Så var der ellers gang i den med at pege fingre. Leclerc mente, at Magnussen var »dum«, Saubers teamchef, Frederic Vasseur, var så sur, at han ikke gad tale om situationen, mens Haas’ teamchef, Günther Steiner, ville have Leclerc straffet for at køre op bagi Magnussen.

Sauber rasende på Kevin Magnussen: »Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum«

Dommerne kiggede situationen igennem og så ikke ulovligheder fra nogen af de to kørere.

Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wulff, kan godt forstå, at begge lejre er frustrerede.

Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff, er tidligere dansk mester i langdistanceracerløb. Foto: Mik Eskestad

Efter mange magre år har Sauber endelig fået en bil og en kører, der kan kæmpe med om pointene. I sidste sæson fik Sauber fem point på sidstepladsen. I denne sæson har teamet 27 point, er foran Williams, og schweizerne har endda mulighed for at overhale Toro Rosso, der har 30 point.

»Jeg kan godt forstå Saubers reaktion, for der er meget på spil. Det er et hold, der kommer fra ingenting, og lige pludselig har holdet en sæson, der er ved at udvikle sig positivt. Så er det surt for dem, når de har mulighed for at score point,« siger Thomas Wulff.

Han mener ikke, at Saubers reaktion på situationen nødvendigvis er henvendt til Kevin Magnussen.

»Jeg tror ikke, det har noget som helst med Kevin at gøre. Man kunne have sat Rasmus Klump ned på banen foran dem, og så havde det været det samme, for point til Sauber betyder uendeligt meget i denne sæson,« siger Thomas Wulff.

Magnussens chef i stort forsvar for danskeren

Han kan også godt forstå Günther Steiners reaktion.

»Haas misser også point i kampen om at nå Renault på fjerdepladsen, så det er også frustrerende for dem,« siger Thomas Wulff.