Magnussens chef i stort forsvar for danskeren

Efter det japanske grandprix er Kevin Magnussen endnu engang i vælten. Saubers Charles Leclerc kørte op bag i Magnussen efter første omgang, og der var vidt forskellige opfattelser af, hvem der var skyldig.



Men i Haas-lejren var teamchef, Günther Steiner, ikke i tvivl.

»Jeg mener, at Leclerc kørte direkte ind i Kevin,« sagde Günther Steiner til Viasat.

Dommerne gennemså situationen under løbet og mente ikke, at der var begået ulovligheder, men den beslutning var Günther Steiner langt fra enig i.

»Vi er allerede nede ved dommerne for at få en forklaring,« sagde Steiner.

Han langede ud efter Leclerc, der under løbet over radioen sagde, at »Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum«.

»Jeg ved ikke om Leclerc bremsede for sent, men han forsøgte at gøre det godt igen ved at græde og brokke sig over radioen,« sagde Steiner.

Han er træt af, at kørerne lufter deres utilfredshed over radioen under løbene.

»Der er kørere, der brokker sig over radioen, og det kan influere dommerne. Det gør vi normalt ikke, for vi håber, at folk er voksne. Men nogen gør det, og vi ved, hvem de er. Men det er op til dommerne at dømme, hvis der er lavet fejl,« sagde Günther Steiner til Viasat.