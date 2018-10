Sauber rasende på Kevin Magnussen: »Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum«

En sur weekend endte med gråd og tænders gnidsel for Kevin Magnussen.



Allerede efter en omgang blev han ramt af Saubers Charles Leclerc. På langsiden forsøgte Leclerc en overhaling af danskeren, der trak til højre, og på vej ind i sving et snittede Sauber-køreren Magnussens venstre baghjul, hvorfor danskeren måtte udgå.

»Magnussen er og vil altid være dum. Det er et faktum,« lød det over radioen fra Leclerc.

Magnussen røg ud efter kørerfejl, men alligevel et lille lys for Haas

Han var kølet lidt af, da han mødte Viasat efter løbet, men han mente stadig, at Magnussen var skyldig.

»For mig var det klart, men jeg bliver nødt til at se situationen igen for at se, hvem der var skyldig, men fra mit synspunkt… Vi kører med så høj hastighed, at en bevægelse i sidste øjeblik er ret farlig,« sagde Charles Leclerc.

Dommerne kiggede situationen igennem under løbet og dømte, at der ikke var sket en lovovertrædelse.

Men Charles Leclerc mente, at der var en lignende situation mellem Max Verstappen og Kimi Räikkönen for et par år siden, hvor dommerne dømte en ulovlighed.

Den kommende Ferrari-kører ville gerne have klarhed over, hvad der er tilladt og ikke tilladt.

Leclercs chef, franskmanden Frederic Vasseur, gad ikke tale med Viasat.

»Tal ikke om Magnussen,« var hans eneste kommentar.

Hovedpersonen var heller ikke meget for at kommentere situationen.

»Jeg har ikke noget at sige. Det er ham, der rammer mig, og jeg har ikke brug for at stå og svine de andre kørere til i tv,« sagde Kevin Magnussen til Viasat.