Magnussen røg ud efter kørerfejl, men alligevel et lille lys for Haas

Resultat Japans grandprix 1. Lewis Hamilton, Mercedes 2. Valtteri Bottas, Mercedes 3. Max Verstappen, Red Bull 4. Daniel Ricciardo, Red Bull 5. Kimi Räikkönen, Ferrari 6. Sebastian Vettel, Ferrari 7. Sergio Perez, Force India 8. Romain Grosjean, Haas 9. Esteban Ocon, Force India 10. Carlos Sainz, Renault 11. Pierre Gasly, Toro Rosso 12. Marcus Ericsson, Sauber 13. Brendon Hartley, Toro Rosso 14. Fernando Alonso, McLaren 15. Stoffel Vandoorne, McLaren 16. Sergey Sirotkin, Williams 17. Lance Stroll, Williams

Kevin Magnussens grandprix i Japan var reelt overstået efter første omgang.

Han lavede en fejl, da han skiftede retning foran Saubers Charles Leclerc. Monegaskeren ramte Magnussens venstre baghjul, og den efterfølgende punktering gav så mange skader på Magnussens bil, at han – efter at have været i pit – blev trukket ud af løbet efter 10 omgange.

Dommerne - med Tom Kristensen i panelet - kiggede på situationen, men Kevin Magnussen slap for en straf.

Efter kørerfejl: Magnussen ude af det japanske grandprix

Der må dog være lidt tilfredshed i Haas-lejren, da Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, blev nummer otte og tog fire point. Det betyder, at Haas nu er syv point efter Renault i konstruktørernes VM, da Carlos Sainz kørte et enkelt point hjem til Renault. Haas har 84 point, mens Renault har 92 point.

I kampen om verdensmesterskabet tog Lewis Hamilton et stort skridt mod at genvinde guldet. Briten kørte sikkert i mål som nummer et fra poleposition, mens Sebastian Vettel blev nummer seks. Løbet var så udramatisk, at Hamilton på et tidspunkt spurgte sin raceingeniør, om han havde taget sig en pause, for han havde ikke hørt fra ham i et stykke tid. »Jeg er tilbage nu, Lewis,« lød det tørt fra pitvæggen.

Resultatet betyder, at Hamilton har 67 points forspring til Vettel, og hvis han vinder grandprixet om to uger i Austin i USA har han mindst 75 points forspring – med 75 point at køre om.

Vettel fik ellers en drømmestart, da han gik fra nummer otte til fem allerede på første omgang. Kort efter overhalede han sin holdkammerat, Kimi Räikkönen, og så skulle han tage kampen op mod Max Verstappen om tredjepladsen, men tyskerens forsøg på en overhaling endte med en kørerfejl, hvor han sendte sig selv af banen, og fra da af gik det kun ud på at undgå en afklapsning, og han kom aldrig tæt på de fem forreste.

Dagens bedste kører var Daniel Ricciardo. Han havde en forfærdelig kvalifikation og startede derfor som nummer 15, men efter 25 omgange og en masse overhalinger lå han nummer fire og havde dermed overhalet begge Ferrarier. Australieren endte også på fjerdepladsen.