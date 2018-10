Konkurrent om aggressiv Magnussen: Han skubbede mig af

»De klager altid.«

Haas’ teamchef Günther Steiner havde ifølge Ekstra Bladet ikke meget tilovers for den beskyldning, som Carlos Sainz Jr. sendte i retning af Kevin Magnussen under søndagens grandprix i Rusland.

Den ophidsede spanier var ikke ligefrem tilfreds med Haas’ danske racerkører, da sidstnævnte susede forbi Carlos Sainz Jr.’s beskadigede Renault.

»Han skubbede mig af. Jeg har fået en straf for det tidligere. Nøjagtigt samme træk i 2015,« sagde Carlos Sainz Jr. over radioen.

Efter fremragende kvalifikation: Magnussen kæmpede og stred i flot defensiv

Efter løbet slog Günther Steiner situationen hen.

»Jeg mener, han (Kevin Magnussen red.) var markant hurtigere. Sainz sluttede et par omgange efter, så det var ret tydeligt, at Kevin ikke pressede den. Jeg synes ikke, der var et problem. Jeg lagde ikke engang mærke til det, så jeg er temmelig ligeglad,« sagde teamchefen til Ekstra Bladet.

Kevin Magnussens er vant til at blive kritiseret for sin aggressive kørsel. En stil, der i øvrigt kostede danskeren en tidsstraf på 10 sekunder for at være årsag til en kollision i Baku i april.

»Jeg har stor respekt for de andre kørere - især verdensmestrene, men jeg er virkelig ligeglad med, hvad de synes,« har danskeren tidligere sagt til Autosport.

Kevin Magnussen blev nummer otte i søndagens grandprix, hvilket sikrede ham fire point til VM-kontoen.

Løbet blev vundet af Lewis Hamilton, som dermed udbyggede sin føring i VM-stillingen til 50 point.