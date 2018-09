Magnussen: »Der var sindssygt meget pres på«

Kevin Magnussens blev nummer otte i det russiske grandprix, men det var efter et løb, hvor han konstant måtte vifte modstandere væk, der ville forbi.



Først og fremmest havde han et stort arbejde med at holde de to Force India-kørere, Esteban Ocon og Sergio Perez bag sig. Det stod på i næsten hele løbet, hvor de lå lige i danskerens bagvinge.

»Det var som at køre kvalifikationsomgange hver omgang. Man ved, at hvis man laver en lille fejl, så bliver man overhalet. De lå inden for DRS hele tiden og kommer de lige 10 meter tættere på, så har de nok slipstrøm til at komme forbi. Der var sindssygt meget pres på,« sagde Kevin Magnussen efter løbet til Viasat.

To gange måtte han vifte nærgående forsøg væk, den første gang over for Esteban Ocon, der måtte bremse for at undgå at køre op bag i Haas-raceren. Senere mod Renaults Carlos Sainz.

Ocon brokkede sig over radioen, men han ville ikke uddybe efter løbet.

»Han er altid aggressiv, men det er hans kørestil, og det er ikke mit bord at kommentere det,« sagde Esteban Ocon til Viasat.

Kevin Magnussen tog også kritikken i stiv arm.

»Jeg oplever det som om, at jeg vandt de dueller,« sagde han med et smil på læben.

Ocon og Magnussen er fine venner uden for banen.

Magnussen satte stor pris på, at han havde hentet fire point, mens ingen af Renaulterne kom inden for de 10 pointgivende pladser.