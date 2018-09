Efter fremragende kvalifikation: Magnussen kæmpede og stred i flot defensiv

Kevin Magnussen fik ikke udnyttet den fremragende kvalifikation i det russiske grandprix. Fra en startposition som nummer fem endte han på en ottendeplads, og den 25-årige dansker var igennem hele grandprixet presset bagfra og hele tiden i en forsvarende position specielt fra de to Force India-racere. Han kæmpede og stred sig dog i mål efter flot defensivt arbejde. Sådan må det være, når man placerer en – forholdsvis – langsom racer helt oppe i toppen af feltet på en højhastighedsbane.

De fire point sender Kevin Magnussen op på siden af Renaults Nico Hülkenberg på syvendepladsen i VM-stillingen, og da Renault ikke fik point, hentede Haas også fire point på franskmændene i konstruktørernes VM, hvor der dog stadig er 11 point op til fjerdepladsen.

Det russiske grandprix Resultat 1 Hamilton, Mercedes 2 Bottas, Mercedes 3 Vettel, Ferrari 4 Räikkönen, Ferrari 5 Verstappen Red Bull 6 Ricciardo Red Bull 7 Leclerc, Sauber 8 Magnussen, Haas 9 Ocon, Force India 10 Perez, Force India 11 Grosjean, Haas 12 Hülkenberg, Renault 13 Ericsson, Sauber 14 Alonso, McLaren 15 Stroll, Williams 16 Sainz, Renault 17 Vandoorne, McLaren 18 Sirotkin, Williams

Udgået: Brendon Hartley (Toro Rosso), Pierre Gasly (Toro Rosso)

Grandprixet i Rusland blev ikke en god oplevelse for Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean. Han startede som nummer ni, men endte på 11.-pladsen

Kevin Magnussen fik, hvad man må betegne som en perfekt start. Han holdt sig bag de fire forreste (to gange Mercedes og to gange Ferrari), men blev på anden omgang overhalet af Charles Leclerc i Sauber-raceren. Herefter havde han to Force India-racerer i bakspejlet, der med en stærk Mercedes-motor kunne give problemer på højhastighedsbanen i Sotji.

»Cockpittet bliver varmt,« lød det fra Kevin Magnussen over radioen, og han var presset af at køre på de helt bløde hypersoft-dæk, som han skulle have til at holde 13-14 omgange. Det betød, at Kevin Magnussen var ekstremt presset, og han begik en drengestreg, da han i en nedbremsning kørte ind foran Esteban Ocon. Den blev dog ikke noteret som en overtrædelse af dommerne.

Allerede på 10. omgang gik han i pit og fik helt nye soft-dæk på, der skulle holde til ende, men det var stadig med Esteban Ocon og Sergio Perez lige bag sig, og han måtte fra ottendepladsen forsvare sig i en gevaldig kamp. Først fik Esteban Ocon tre omgange til at overhale Magnussen, men han blev afvist. Så sendte Force India Sergio Perez i angreb på Haas’ dansker. Mexicaneren fik over radioen at vide, at »du har ikke hele dagen til at overhale,« og ellers skulle han give pladsen tilbage til Ocon.

Her fik vi den defensive side af Kevin Magnussen at se. Han forsvarede sig bravt, og det var som om, at han hele tiden havde styr på, hvor tæt han kunne tillade de lyserøde biler at komme på.

»Du har en omgang mere til at komme forbi,« sagde Force India teamet til Sergio Perez efter 37 omgange, og så fik Ocon lov til at overhale igen.

Starten var uden de store armsving i forhold til buler i karosseriet. Men fra tredjepladsen gik Sebastian Vettel forbi Lewis Hamilton, der dog svarede igen ved simpelthen at overhale både Vettel og Bottas, således at den forsvarende verdensmester lå i front, da første omgang var overstået.

Næste nedslagspunkt i topstriden kom på 15. omgang. Her havde Sebastian Vettel været i pit, og strategien gav pote, da Hamilton kom ud lige bag Vettel. Hamilton havde dog ild i øjnene, og han kørte ekstremt aggressivt, da han overhalede Vettel på næste omgang.

Det kan godt ske, at Mercedes blev slået på strategien, men på banen var det en ren magtdemonstration af Hamilton, der dog også fik hjælp af holdkammeraten, Valtteri Bottas, der lukkede Hamilton forbi og fra andenpladsen agerede stopklods foran Vettel. Stillingen holdt til slut, og Hamilton er nu 50 point foran Sebastian Vettel.

Det var dog ikke uden at Bottas brokkede sig over, at han var blevet bedt om at lade sig overhale af Hamilton, men sådan er det at være andenkører for en verdensmester.

Hvis man er fan af overhalinger, bør man bifalde, at de to stærke Red Bull-racere skulle starten helt bagerst på grund af straf for at skifte motordele. Fra 19.-pladsen kørte Max Verstappen sig op i pointene allerede efter to omgange, og efter seks omgange strøg han forbi Kevin Magnussen på sjettepladsen, og hvis man er typen, der har hat på, så må man lette den for Verstappen og bare anerkende ham som en fremragende racerkører.

Efter otte omgange var hollænderen oppe på femtepladsen, hvor han drog fordel af at være startet på soft-dækket, der var bedst på dagen. Hvis ikke Verstappen havde været nødt til at gå i pit for at lave sit obligatoriske dækskifte havde han kunnet vinde løbet, men han måtte tage til takke med femtepladsen, mens Daniel Ricciardo blev nummer seks.