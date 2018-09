Vraget russer vender tilbage til Formel 1

Racerkøreren Daniil Kvyat vender tilbage til motorsportens kongeklasse.

Den 24-årige russer tørner for tredje gang ud for Toro Rosso, når han fra næste sæson tager over for Pierre Gasly, der skifter til Red Bull.

Det skriver holdet på sin hjemmeside.

- Jeg vil gøre mit bedste for at give holdet det, man forventer af mig, og jeg kan ikke vente med, at alting starter igen, siger Daniil Kvyat.

Det er russerens tredje omgang hos Toro Rosso. I 2014 fik han sin Formel 1-debut for holdet, inden han i 2015 blev promoveret til Red Bull.

Kvyat startede også 2016-sæsonen hos Red Bull, men blev undervejs skiftet ud med Max Verstappen og sendt tilbage til Toro Rosso.

Russeren kørte 2017-sæsonens første 14 grandprixer, før han blev droppet til de følgende to løb. Siden vendte han tilbage til et enkelt løb, men blev efterfølgende droppet helt af Toro Rosso.

Dengang sagde den daværende motorsportschef Helmut Marko, at holdet ikke troede på, at Kvyat kunne forbedre sig på lang sigt.

Men Toro Rosso-boss Franz Tost er sikker på, at tiden væk fra Formel 1 har gavnet den unge russer.

- Han er en kører med meget store evner og en fantastisk fart, siger han.