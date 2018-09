Helge Sander nægter at begrave Formel 1-drøm i København

Sidste fredag forlød det, at planerne om et Formel 1-løb i København var lagt i graven.

En opringning fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), slukkede håbet for initiativtagerne Helge Sander og Lars Seier Christensen, der de seneste år ihærdigt har arbejdet for at få de larmende biler til København.

Helge Sander skulle lige sunde sig hen over weekenden, men nu hvor skuffelsen har lagt sig, ser han lysere på projektet.

- Sådan et grydeklart projekt, hvor den største begivenhed i Danmark nogensinde var så tæt på at blive realiseret, bør vi lige afprøve en gang mere, selv om det formentlig ikke kan blive i 2020, siger Helge Sander.

- Lars og jeg har besluttet, at vi sonderer terrænet, og vi har svært ved at kaste det hele i skraldespanden, når vi står med et kæmpestort projekt og forberedelse, der har kostet flere millioner. Det kan vi næsten ikke leve med.

Frank Jensen og finansminister Kristian Jensen (V) meddelte sidste fredag, at projektet skulle stoppes. Det var blot 14 dage før, at forslaget skulle behandles i borgerrepræsentationen.

Beskeden kom derfor meget ubelejligt for Helge Sander og teamet omkring projektet.

- Der ligger et fuldt færdigt materiale, hvor der er beskrevet næsten hver en brosten på den 4,6 kilometer lange rute.

- Lige da beskeden kom, var vi nok så overrasket og knust over det, at vi var parate til at smide håndklædet i ringen, siger Helge Sander.

Umiddelbart efter Frank Jensens melding blev der oprettet en underskriftindsamling med det formål at genoptage projektet. 19.000 danskere har allerede skrevet under.

Det glæder Helge Sander, der stadig kan mærke en stor opbakning.

- Det er med til at skabe et indtryk af, at der er nogle stykker, der er utroligt skuffede over, at det ikke bliver til noget, siger han.

Planen er nu, at Helge Sander afsøger de politiske muligheder, mens Lars Seier skal i kontakt med Formel 1-arrangørerne i London for at sætte projektet på standby.

De håber at få en lovning på, at København kan komme tilbage som vært, hvis der opstår en åbning.