Formel 1-ekspert: Kontraktforlængelse kan give Magnussen plads på en af de helt store teams

Når man er et mesterhold som Red Bull, Ferrari og Mercedes, holder man gerne øje med, hvad der rører sig i resten af Formel 1-feltet. Og her er man med al sandsynlighed studset over en vis dansker.

»Hvis Kevin Magnussen kan fortsætte det momentum, han har haft med sin nuværende samarbejdspartner, kan han i endnu højere grad komme i betragtning til en fabrikskontrakt hos en af de helt store,« siger Thomas Wulff, Jyllands-Postens Formel 1-ekspert.

Derfor mener han, at danskeren med det in mente gjorde det helt rigtige i at forlænge sin kontrakt med Haas frem til 2020.

»Det er vigtigt, at man udviser noget loyalitet. Men det går begge veje. Hvis Kevin skal fortsætte med at levere, tror jeg også, at han skal have det godt og føle sig anerkendt – og det gør han hos Haas. Det giver ham bedre ro til at koncentrere sig om arbejdet,« siger han.

Magnussen kører for Haas i 2019

Thomas Wulff beskriver det som en turbulent periode, da Kevin Magnussen i 2014 først begyndte sin Formel 1-karriere hos McLaren. Men efter knap to år har han nu fundet sig til rette bag rattet hos Haas, hvilket danskeren ved flere lejligheder selv har sat ord på.

Formel 1-eksperten mener da også, at humøret smitter af på resultaterne. Endda på et så højt niveau, at det rækker ud over ”best of the rest”, som man kalder luftlaget lige under den suveræne top.

»Han bliver nu anset som en etableret Formel 1-kører. Det er kæmpe skulderklap,« siger Thomas Wulff.

Det kan dog være svært at sætte en finger på, hvad Kevin Magnussen præcist skal gøre bedre for at score kontrakt med en af de tre øverste hold.

Her arbejder man med et helt andet tankesæt, der tager adskillige år at opbygge, forklarer Thomas Wulff.

Magnussens chef afviser favorittens store plan

»Det er meget mere end det at køre hurtig racerbil,« siger han og fortsætter.

»Det handler om, hvordan man kommunikerer med pressen og selve teamet. Man skal kunne tale til sine ingeniører, der er nogle af de klogeste inden for deres felt, men aldrig selv har siddet i en bil. Det er vidt forskellige kulturer, der mødes, og det skal en kører i ligeså høj grad kunne omsætte.«

»Heldigvis forlyder det fra Haas, at teamet er meget begejstret for Kevins evne til at kommunikere og komme retur med informationer, det skal bygge videre på,« tilføjer han.

I denne weekend skal danskeren og resten af Formel 1-feltet køre grandprix i Rusland.