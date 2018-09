Liveblog: Magnussen jagter point i Rusland

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

Det er ikke ufarligt at overvære golfturneringer, hvis man står det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Jakob Ankersen, formstærk AGF-kantspiller, møder søndag sin barndomsklub for første gang i Superligaen.

På en kuperet rute går flere Grand Tour-vindere efter at vinde deres første VM.

Ruth Davidson er med sin seksualitet og væremåde anderledes end de fleste konservative. Hun er en stjerne i partiet, men udelukker nu at blive premierminister.

Kevin Magnussen fejrede sin kontraktforlængelse med Haas med at sikre en startplads som nummer fem i Sotji.

Kontraktforlængelse giver danskeren arbejdsro og kan sikre ham plads hos et af de store hold, mener eksperter.

Ugen på spidsen om et tophold, en vanvidsbilist, en gammel gris og en rødvin med næse.

Sonos Beam er kompakt og relativt prisvenlig, men leverer varen i hjemmebiografen og åbner Sonos-universet op for omverdenen i hidtil uset grad

Der er udsigt til bøder på over 3.700 kroner, hvis man eksempelvis sætter sig ned på gaden og tager et lille hvil.

