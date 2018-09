Magnussens Haas-skæbne afgøres i næste uge

Kevin Magnussens fremtid i Formel 1 kan meget vel være på plads inden næste søndags grandprix i Japan.



Ved en presseseance i Rusland – hvor Formel 1-feltet kører i Sotji i den kommende weekend – siger Haas’ teamchef, Günther Steiner, at der snart er nyt.

Steiner sagde ved grandprixet i Singapore, at der inden for et par uger ville komme en udmelding om kørerpåsætningen for Haas i næste sæson, og nu sætter italieneren en tidshorisont på.

»De to uger er ovre, når vi kommer til Japan, og det bliver inden da,« siger Günther Steiner til crash.net.

Der har i lang tid ikke været særlig stor fokus på Kevin Magnussen og Haas’ fremtid, da det betegnes som en selvfølge, at Magnussen fortsætter hos Haas.

I august sagde Kevin Magnussen selv, at de var »98 pct. enige«, og han talte varmt om, hvad Haas som team kunne give ham.

Til gengæld har der været større usikkerhed om, hvorvidt Romain Grosjean fortsætter hos Haas, men Günther Steiner er tilfreds med franskmanden. Grosjean fik en forfærdelig sæsonstart, hvor han ikke scorede point i de første otte løb, mens han i de seneste syv løb har scoret point fem gange – inklusive løbet i Monza, da han blev diskvalificeret på grund af en fejl på bilen.

»Han har fundet nøglen, og han siger selv, at han ikke taber den igen, og jeg synes, at han præstationer er gode,« siger Günther Steiner.