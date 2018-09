Magnussens chef afviser favorittens store plan

Det er hverken første eller sidste gang, at idéen dukker op: at hvert team i Formel 1 skal køre med tre biler.



Denne gang er det VM-favoritten, Mercedes, der lufter ændringen.

»Jeg kan godt lide idéen om en tredje bil i feltet, for det giver flere muligheder for unge, spændende kørere for at kæmpe mod de mere erfarne kørere, og det vil give gode historier. Og så vil det være lettere at komme ind for talenterne,« siger Mercedes-teamchef, Toto Wolff, til motorsport.com.

Mercedes’ motivation for en tredje bil er denne gang, at Mercedes-køreren Esteban Ocon – der pt. kører for Force India – ikke har et sæde i næste sæson.

22-årige Esteban Ocon kommer fra Mercedes’ akademi, men bliver skubbet ud af Force India, da teamet har fået nye ejere, der satser anderledes.

Argumenterne mod en tredje bil for hvert team er mange, og Kevin Magnussens chef, Günther Steiner, er ikke sen til at påpege en af konsekvenserne for midterholdene.

Hvis alle seks biler fra de tre favoritter gennemfører et løb, kæmper midterfeltet som regel om syvendepladsen, og hvis de tre favoritter pludselig havde tre biler, ville kampen være om 10.-pladsen.

»Jeg er ikke enig i, at der skal være en tredje bil, for det vil forvirre hele billedet. Det bliver svært for fansene at forstå. Og så vil det efter min mening være med til at ændre mesterskabet. Så jeg synes, at vi skal sætte os ned og finde en bedre løsning,« siger Günther Steiner i en pressemeddelelse.

En tredje bil har også været diskuteret, hvis der blev færre hold i feltet, men Günther Steiner mener ikke, at ret mange hold end dem i toppen har råd til at drive tre biler.

»Som det er nu, har vi ingen interesse i en tredje bil. Hvis nogen kommer og vil betale for den, så vil vi overveje det, men indtil det sker, er det ikke inde i overvejelserne,« siger Günther Steiner.