Manden bag Formel 1-planerne er dybt skuffet: »Vi har brugt utrolig mange ressourcer og mange mio. kr., og vi kunne selv afgøre det«

Et projekt, der fredag fik dødsstødet, da Københavns overborgmester Frank Jensen (S) meddelte Helge Sander og finansminister Kristian Jensen (V), at hans samlede indstilling er, at projektet skal opgives.

»Jeg har hele tiden vidst, at det var et projekt med en vis risiko. Til gengæld har de seneste måneder været gode, og vi er kommet så langt i detaljerne, at jeg troede det kunne blive til noget,« siger han.

I fire og et halvt år har Helge Sander arbejdet på planerne om gaderæs i København, og sportsbegivenheden er også rykket nærmere måned for måned. Eksempelvis var Formel 1’s topchef Chase Carey i januar på besøg i den danske hovedstad for at se nærmere på København som vært i 2020, og tre af Formel 1’s førende baneteknikere har også været på visit.

»Vi har brugt utrolig mange ressourcer og mange mio. kr., og vi kunne selv kunne afgøre det. Afgørelsen lå i København, men det blev desværre et nej,« siger han.

Helge Sander i en snak med Alexander Wurz, der er formand for Formel 1-kørernes fagforening, forud for et løb i Monaco i maj 2018. Foto: Jan Sommer

Er projektet helt dødt for dit vedkommende?

»Det var en meget kontant udmelding fra Frank Jensen, som jeg først fik fra et par timer siden, så jeg vil sunde mig henover weekenden. Derefter vil jeg se, om der kan gøres noget.«

Ifølge Frank Jensen har projektet ikke nydt bred politisk opbakning i Københavns Borgerrepræsentation eller i Folketinget, ligesom der heller ikke har været den »helt store opbakning« til projektet i den brede befolkning.

Men den køber Helge Sander ikke.

»Sådan har jeg slet ikke oplevet det. De mennesker, jeg har talt med, har været positive, og de generelle meningsmålinger har tilkendegivet stor tilslutning,« siger han.