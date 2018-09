Formel 1-planer i København er skrinlagt

Der er ikke udsigt til, at der bliver kørt Formel 1 i København i den nærmeste fremtid.



Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

»Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret,« udtaler han.

Tidligere på dagen udsendte Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), en opfordring om at droppe planerne om at få Formel 1 til København i 2020-22.

Det havde han meddelt finansminister Kristian Jensen (V) og initiativtager til projektet, Helge Sander.

»Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning«, siger Frank Jensen til Politiken.

Han mener, at det er et projekt med »mange risici«, og han »oplever ikke, at der er den helt store opbakning til projektet«.

Kan det her blive et problem for Formel 1-grandprix i København? Ejerne af Formel 1 er begyndt at undersøge muligheder for grandprixer i Europa. Blandt andet i Finland, hvor en racerbane står klar i 2020.

Finansminister Kristian Jensen har haft som betingelse, at der skulle være bred politisk opbakning på rådhuset i København, før regeringen ville gå videre med sagen.

Kan notat være et problem for dansk Formel 1-løb? »Kommunens respons er helt rimelig«​

»Alle involverede har arbejdet meget seriøst med projektet. Det gælder både Københavns Kommune, staten og ikke mindst initiativtagerne. Jeg vil gerne rose Helge Sander og Lars Seier Christensen for at tænke stort og for at arbejde så ihærdigt for projektet. Men et sådan projekt kræver fuld opbakning fra alle interessenter, også kommunen. Med dagens udmelding ser jeg ikke mulighed for at arbejde videre med projektet,« udtaler Kristian Jensen.

Helge Sander ærgrer sig over udmeldingen, som han kalder »utroligt skuffende« over for Ritzau.

»Vi har det sidste års tid arbejdet hen imod et virkelig realistisk projekt, og der har især været meget medvind de sidste par måneder, så jeg troede faktisk på, at det kunne lade sig gøre«.

Han er endnu ikke klar til at opgive projektet, men vil »gerne lige sunde mig hen over weekenden, og så må vi se, hvordan verden ser ud på mandag«, siger han.

En korrespondance fra juni mellem Erhvervsministeriet og statens advokat, Kammeradvokaten, viser, at det danske Formel 1-projekt stod til at koste samlet mindst 1,45 mia. kr. fra 2020 til 2022.