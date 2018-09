Kan notat være et problem for dansk Formel 1-løb? »Kommunens respons er helt rimelig«​

De har tidligere fået at vide, at deres ansøgning til Københavns Kommune var »i en meget tidlig fase«.

Faktisk havde ansøgningen så store mangler, at Helge Sander, Saxo Bank-milliardær Lars Seier Christensen og de andre bag Formel 1-projektet F1cph blev opfordret til at søge hjælp hos rådgivningsfirmaer, kunne Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, afsløre gennem en aktindsigt i juli.

Kan det her blive et problem for Formel 1-grandprix i København? Ejerne af Formel 1 er begyndt at undersøge muligheder for grandprixer i Europa. Blandt andet i Finland, hvor en racerbane står klar i 2020.

Nu har F1cph-gruppen endnu engang fået af vide, at deres ansøgning om at få et Formel 1-løb til København er mangelfuld.



Det viser et notat fra teknik- og miljøforvaltningen i København, skriver DR P4.

Der mangler blandt andet informationer om, hvordan løbet vil påvirke borgerne i forhold til støj, luftforurening og trafikalt.

Alligevel er der ikke bekymring at spore hos F1cph, siger Helge Sander til mediet.

»Kommunens respons er helt rimelig. Og jeg både håber og tror, at vi kan besvare deres spørgsmål hurtigt. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver ansøgningen, der sætter en stopper for Formel 1 i København, siger han.

Snart afgøres den danske Formel 1-drøm

Helge Sander har tidligere udtalt, at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal tage stilling til hovedansøgningen i oktober.

Det kræver dog, at ansøgningen bliver godkendt inden.