Kun et lille lyspunkt: Kevin Magnussen uden point i gabende kedeligt grandprix

Kevin Magnussens elendige kvalifikation i Singapores grandprix blev afgørende for løbet. Han startede på 16. pladsen, og det lykkedes ham aldrig at komme i nærheden af den pointgivende 10.-plads, da han endte som nummer 18.

Løbet blev også en slem skuffelse for Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, der startede som nummer otte, men gled ned på 13.-pladsen efter et uheldigt valgt tidspunkt for dækskifte – og han endda måtte lide den tort at få en fem sekunders straf, som betød en plads længere ned.

Oven på det skuffende løb for Haas scorede Renault fem. Point og øger dermed afstanden til Haas i konstruktør VM, hvor Renault har 91 point og Haas 76.

Resultat Singapores grandprix 1. Lewis Hamilton, Mercedes 2. Max Verstappen, Red Bull 3. Sebastian Vettel, Ferrari 4. Valtteri Bottas, Mercedes 5. Kimi Räikkönen, Ferrari 6. Daniel Ricciardo, Red Bull 7. Fernando Alonso, McLaren 8. Carlos Sainz, Renault 9. Charles Leclerc, Sauber 10. Nico Hülkenberg, Renault 11. Marcus Ericsson, Sauber 12. Stoffel Vandoorne, McLaren 13. Romain Grosjean, Haas 14. Pierre Gasly, Toro Rosso 15. Lance Stroll, Williams 16. Sergio Perez, Force India 17. Brendon Hartley, Toro Rosso 18. Kevin Magnussen, Haas 19. Sergey Sirotkin, Williams



Udgået: Esteban Ocon (Force India)

Eneste lille lyspunkt for Kevin Magnussen var, at han kørte løbets hurtigste omgangstid, men den kom på baggrund af, at han havde et pitstop mere end de fleste andre og sluttede racet på de allerblødeste dæk.

Løbet var stort set blottet for spænding – ja, det var til tider endda kedeligt – da Lewis Hamilton vandt fra poleposition, mens nummer to i VM-stillingen, Sebastian Vettel, måtte tage til takke med tredjepladsen.

Lewis Hamilton kørte løbet i fuld kontrol, og han cruiser da også mod endnu et verdensmesterskab.

Løbets mest interessante kører var Sergio Perez. På første omgang kørte han ind i sin Force India-holdkammerat, Esteban Ocon, der bragede ind i barrieren og måtte udgå. Senere havde han ikke tålmodighed, til at overhale Sergei Sirotkin og stødte sammen med ham, hvorfor han ødelagde løbet for hele Force India-teamet.

Samme Sirotkin var i fokus, da han længe forsvarede en føring med biler, der ville forbi, og i hele forvirringen skulle Lewis Hamilton og Max Verstappen forbi russeren med en omgang. Det var lige ved at koste Lewis Hamilton sin føring, da han ikke var nær så aggressiv i sin kørsel som Verstappen, men briten kom fri af trafikken og etablerede sig sikkert i front.

På første omgang benyttede Sebastian Vettel sin overlegne Ferrari-motor til at overhale Max Verstappen og derved overtage andenpladsen, mens Lewis Hamilton holdt sin poleposition.

For Kevin Magnussen betød starten ikke andet, end at han steg en enkelt plads op til nummer 15, mens Romain Grosjean beholdt sin ottendeplads.

Herefter blev løbet i topstriden en kamp på dækstrategier. Da Vettel og Hamilton havde overstået første pitstop, var Vettel på blødere dæk (ultrasoft), end Hamilton (soft), men omgangstiderne for de to dæktyper var stort set ens. Til gengæld blev Vettel ”snydt”, da Max Verstappen timede sit pitstop bedre og derved tog andenpladsen.

For McLaren var der endelig lidt oprejsning oven på en sæson, der hidtil har været forfærdelig. Fernando endte som nummer syv.

Det betyder også, at Fernando Alonso overhaler Kevin Magnussen i den samlede stilling, således at danskeren nu er nede på niendepladsen med seks løb tilbage på kalenderen.