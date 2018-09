Konklusion fra voldsom ulykke i Formel 1: Livredderen fik et tryk på 5.000 kilo

Den såkaldte halo – den glorielignende livredder, der liggerrundt om Formel 1-kørernes hoveder – ser ud til at have bestået testen.



I starten af det belgiske grandprix kørte Nico Hülkenberg opbag i Fernando Alonso. Spanierens bil blev løftet op i luften af det voldsommesammenstød, og ramte Charles Leclercs bil på vej ned. På billeder kan man se,hvordan Alonsos dæk og hjulophæng banker direkte ned på haloen på LeclercsSauber-bil.

Alle tre biler udgik, og efterfølgende var der billeder afLeclercs halo, hvor man kunne se en sort stribe. Angiveligt fra Alonsos dæk.

Nu har Formel 1’s løbsdirektør, Charlie Whiting, løftet sløretfor konklusionen på de efterfølgende undersøgelser.

»Vores konklusion er, at haloen blev udsat for et tryk på næstendet halve af det tryk, som den blev udsat for under testene,« siger CharlieWhiting ifølge crash.net.

Trykket estimeres til at være 5.000 kilo ved nedslaget.

»Det faktum, at hjulophænget knækkede, da det ramte haloen,viser, hvor stort trykket var,« siger Charlie Whiting.

På trods af det voldsomme pres på haloen vil løbsdirektørenikke konkludere, om den også reddede Charles Leclercs liv.

»Der er vi ikke noget frem til en konklusion endnu. Vi harbrug for mere research for at forstå mekanismerne i sådan en ulykke,« sigerCharlie Whiting.