Rasende Magnussen langer ud efter tidligere verdensmester: »Jeg vil hellere hænge mig selv«

Kevin Magnussen har ikke for meget til overs for den dobbelte verdensmester Fernando Alonso, der trækker sig fra Formel 1 efter denne sæson.



Under den anden kvalifikationsrunde – Q2 – i lørdagens kvalifikation overhalede Kevin Magnussen spanieren i den såkaldte Parabolica-kurve inden opløbsstrækningen, hvor begge kørere havde en eneste omgang til at sætte en tid, der skulle sende dem i Q3. Alonso lagde sig derefter i Magnussens slipstrøm, og da begge biler nåede til første sving efter målstregen, forsøgte Alonso at overhale Magnussen. Sådan en manøvre er normalt uset i Formel 1 i kvalifikationen, og den ødelagde da også tidtagningen for begge.

Kevin Magnussen: Det var Alonsos skyld

Efter løbet langede de to kørere ud efter hinanden, men det var Kevin Magnussen, der havde spidset tungen mest.

»Han troede, at han havde den perfekte slipstrøm, og at han kunne overhale mig ind i sving et, men jeg vil hellere hænge mig selv,« siger Kevin Magnussen til crash.net.

Og han var langt fra færdig med at rase.

»Jeg havde ikke tænkt mig at lade mig overhale af ham og ofre min egen omgang. Aldrig i livet. Han tror, at han er gud, men aldrig i livet,« sagde Kevin Magnussen.

Og var han færdig med det? Nej.

»Han kom op til mig efter kvalifikationen og grinede mig op i ansigtet. Det er fuldstændigt respektløst,« sagde Kevin Magnussen, hvorefter han hakkede til en sidste gang.

»Jeg kan ikke vente, til han trækker sig tilbage.«

Fernando Alonso. Foto: Zsolt Czegledi/AP

Situationen blev gennemset af løbsdommerne, der valgte ikke at straffe nogen af dem.

Kevin Magnussen starter løbet søndag på 11. position.

Magnussen starter som nr. 11 i Italien