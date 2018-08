Magnussens holdkammerat vil have Formel 1-chefer til at løse »stort problem«

Der er noget, der ikke fungerer optimalt i Formel 1 i øjeblikket.

I hvert fald ifølge Haas-køreren Romain Grosjean, der har en direkte opfordring til lederene af Formel 1.

Magnussen bliver hyldet for sin »bedste sæson i Formel 1«

Det siger han i et interview med motorsportsmediet Crash.net.

»Dækkene er et af de helt store problemer i Formel 1, både i forhold til at overhale og køre helt tæt på den forankørende bil. Det er simpelthen ikke muligt i øjeblikket, og det er en skam,« siger han.

Kom med bag scenen i stort fotogalleri: Kevin Magnussen spillede dart om mesterskabet Hurtige biler, glade vindere og koncentrerede mekanikere. Se det store fotogalleri.

Kevin Magnussens holdkammerat opfordrer Formel 1-ledelsen til at lave en aftale med dækfabrikanterne Bridgestone eller Michelin i stedet for Pirelli, der har kontrakt med Formel frem til udgangen af 2019.

Trods manglende udvikling af bilen: Ingen grund til bekymring, siger Kevin Magnussen

Derudover mener han også, at man burde overveje at indføre ændringer i forhold til Formel 1-holdenes motorer.

»Jeg kunne godt tænke mig at se mere konkurrence mellem holdene i forhold til podieplaceringer og grandprix-sejre. Det ville være godt for sporten, godt for underholdningen, og godt for tilskuerne,« siger han.

Romain Grosjean ligger i øjeblikket nummer 14 i den samlede Formel 1-stilling med 27 point. Hans danske holdkammerat Kevin Magnussen ligger nummer otte med 49 point.