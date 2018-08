Kevin Magnussen med fremragende start: Haas hentede ind i VM-stillingen

SPA-FRANCORCHAMPS – Kevin Magnussen fik et fint løb i det belgiske grandprix, da han endte på ottendepladsen efter at være startet som nummer ni. Danskeren havde ikke meget at byde på, da løbet var i gang, men det lykkedes ham at overhale Daniel Ricciardo før første sving.



Magnussens holdkammerat blev nummer syv efter at være startet som nummer fem.

Løbet fik en dramatisk start, da Nico Hülkenberg hamrede op i Fernando Alonso, der fløj hen over Charles Leclerc. Alle tre måtte udgå, mens Kimi Räikkönen og Daniel Ricciardo ramte hinanden. Både Räikkönen og Ricciardo måtte i garagen for at blive lappet sammen, hvor Räikkönen måtte udgå, mens Ricciardo var ude så længe inde, at han i praksis var ude af løbet.

Det belgiske grandprix 1 Sebastian Vettel, Ferrari 2 Lewis Hamilton, Mercedes 3 Max Verstappen, Red Bull 4 Valtteri Bottas, Mercedes 5 Sergio Perez, Force India 6 Esteban Ocon, Force India 7 Romain Grosjean, Haas 8 Kevin Magnussen, Haas 9 Pierre Gasly, Toro Rosso 10 Marcus Ericsson, Sauber 11 Carlos Sainz, Renault 12 Sergey Sirotkin, Williams 13 Lance Stroll, Williams 14 Brendon Hartley, Toro Rosso 15 Stoffel Vandoorne, McLaren Udgået: Fernando Alonso (McLaren), Charles Leclerc (Sauber), Nico Hülkenberg (Renault), Kimi Räikkönen (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull)

I hele det kaos overså man næsten, at Kevin Magnussen lavede den bedste start af alle på banen, da han overhalede Daniel Ricciardo med et hurtigt retningsskifte.

I front overhalede Sebastian Vettel rivalen Lewis Hamilton på den første langside, og da safetycaren kørte af banen stak han af fra spids.

Da støvet havde lagt sig, lå Kevin Magnussen nummer syv, mens Grosjean lå lige foran ham. En nærmest perfekt start for Haas-mandskabet.

Bagfra kom der dog en trussel for Haas-mandskabet i skikkelse af Valtteri Bottas, der startede helt nede bagved på grund af en gridstraf for at skifte motor inden løbet. Finnen begyndte straks at overhale de langsomme midterhold, og på 22. omgang blev det Magnussens tur til at give efter for overmagten.

Bottas stod i øvrigt for dagens detalje, da han overhalede Brendon Hartley i Eau Rouge-svinget, noget der – næsten – er en umulighed.

Oppe foran lå de to Force India-biler, som på banen i Spa havde masser af fart, og der var ikke noget, som Haas-racerne kunne gøre for at indhente de to biler.

Med resultat fik Haas 10 point, og da Renault kom fra løbet uden point, er stillingen i konstruktørmesterskabet 76 til Haas og 82 til Renault i kampen om fjerdepladsen. Kevin Magnussen er uændret på ottenpladsen i det individuelle mesterskab.

Til Haas’ held må Force India begynde forfra i pointstillingen, efter at teamet har fået ny ejer og skiftet navn fra Sahara Force India til Racing Point Force India. Derfor betyder Force Indias høst på 18 ikke umiddelbart noget, da de 59 point, som holdet havde i forvejen, er blevet slettet.

Efter Sebastian Vettels overhaling af Lewis Hamilton på første omgang skete der ingen ændringer i toppen. Vettel øgede hastigheden, når der var behov for det, og han kørte sikkert over som vinder af det belgiske grandprix.

Vettel hentede dermed syv point ind på Hamilton (231-214).

De mange hollandske fans fik også lidt at se på, da Max Verstappen endte som nummer tre efter at have startet som nummer syv.