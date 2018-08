Trods manglende udvikling af bilen: Ingen grund til bekymring, siger Kevin Magnussen

SPA-FRANCORCHAMPS – Det teknologiske våbenkapløb i Formel 1 er en kompliceret sag, hvor udvikling af bilen, nye pakker og opgraderinger er termer, der bliver brugt i flæng.



Ifølge Haas-teamchef, Günther Steiner, har det amerikanske team stoppet udviklingen af Haas' VF-18'er for at fokusere på at få bygget næste års bil.

»Hvis man udvikler noget på dette tidspunkt og ikke får noget ud af det, er det spild af tid, for på dette tidspunkt af året er gevinsterne helt små, fordi bilen er ret veludviklet. Og det som vi udvikler til den nuværende bil, kan vi ikke bruge på næste års bil. Så vores beslutning er, at vi kun udvikler på næste års bil, sådan at vi kan komme foran og få en lige så god start på sæsonen som i år,« siger Günther Steiner.

Skuffet trods fremgang: Kevin Magnussen smadrede bunden af bilen

Men det betyder ikke, at VF-18’eren ikke får opgraderinger i resten af sæsonen. Den del af ligningen har nemlig noget at gøre med, hvor lang tid det tager at bygge stumperne til en så kompliceret maskine som en Formel 1-bil.

»Vi kommer med små opgraderinger resten af året, men de blev udviklet før sommerpausen, for det tager tid at producere dem,« siger Günther Steiner.

Kevin Magnussen tror ikke, at Haas vil falde bagud i forhold til de andre midterhold, der har bedre økonomi til at fortsætte våbenkapløbet helt indtil sidste race.

»Jeg forventer, at vi kan køre med i resten af sæsonen. Vi fortsætter med den bil, der blev nummer syv i Ungarn, og der er ikke noget at bekymre sig over,« siger Kevin Magnussen, der ikke er bange for at skulle ryge ned fra den ottendeplads, som han indtager før det belgiske grandprix.

JP til Formel 1 i Spa: Total åbenhed hos Magnussen og Haas - bortset fra ét punkt Kevin Magnussen er »98 pct.« sikker på at forlænge med Haas. Men hvornår kontraktforlængelsen er i hus, vil hverken han eller teamet gætte på.

»Man skal aldrig føle sig sikker, men jeg er positiv overfor, at vi kan holde trit, og jeg er ret sikker på, at vi har en bedre motor end Renault,« siger danskeren ved en pressebriefing i Belgien.

Under lørdagens kvalifikation kørte Kevin Magnussen med en ny opgradering, mens Romain Grosjean kørte med et gammelt setup – simpelthen for at sprede risikoen.