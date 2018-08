Skuffet trods fremgang: Kevin Magnussen smadrede bunden af bilen

SPA-FRANCORCHAMPS – Tre træninger syntes at tegne et billede af to Haas-racere, der havde svært ved at følge med de andre biler i midterfeltet af Formel 1-stillingen, men da det kom til stykket var Kevin Magnussen og Romain Grosjean konkurrencedygtige.



Romain Grosjean endte som nummer fem og Magnussen som nummer ni i kvalifikationen – hvor han blev nummer 14 under den sidste træning.

Begge biler kvalificerede sig med nogenlunde lethed til den sidste kvalifikationsrunde, Q3.

»Det er selvfølgelig skuffende, selvom at jeg endte i Q3, for der var potentiale til mere. Det er ikke ideelt, men det er heller ikke alt for skidt, men nu skal vi kæmpe i morgen,« sagde Kevin Magnussen på pressebriefingen efterfølgende.

Da Q3 blev skudt i gang, begyndte det at regne, og de 10 biler kørte i pit for at få regnvejsdæk på, men derfra blev kørslen lidt af et lotteri.

»Det er et af de tidspunkter, hvor det er svært at vide, hvad man skal gøre. Om man skal skynde sig ud og sætte en tid eller vente til slutningen. Det viste sig at være bedre til slut, fordi det blev tørt så hurtigt,« siger Kevin Magnussen, der røg af banen i første sving.

»Jeg kørte af banen på første omgang og smadrede mit gulv fuldstændig, og så var min kvalifikation overstået,« sagde Kevin Magnussen.

Gennem alle tre kvalifikationsrunder lå han lidt efter sin holdkammerat, Romain Grosjean.

Haas havde op til weekenden introduceret en ny ”pakke” til bilen, hvor ændringer på diverse parametre skal gøre bilen hurtigere. Men da træningerne ikke viste fremgang, besluttede Haas sig for, at Kevin Magnussen skulle køre med den nye, mens Romain Grosjean kørte med et gammelt setup.

»Det er altid let at sige, at den gamle var bedre, men det kan man først vide, når man har afprøvet den nye, og den var ikke et klart skridt i den rigtige retning,« sagde Kevin Magnussen.

Hans chef, Günther Steiner, vidste ikke, hvor slemt det stod til med bunden, men han var tilfreds med sine køreres indsats.

»Det var lidt et lotteri til slut, men vi kom i Q3 uden problemer, og det er jeg ret glad for, for der kommer dage, da jeg vil sidde her, og vi ikke er i Q3, og så ville I alle prikke til mig. Men det er seks gange med begge biler i Q3, og det er jeg tilfreds med,« sagde Günther Steiner.