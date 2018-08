Magnussen starter som nummer ni i Belgien

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) starter midt i feltet i søndagens Formel 1-grandprix i Belgien.

Den 25-årige dansker blev nummer ni i kvalifikationen, hvor Lewis Hamilton (Mercedes) for femte gang i karrieren sikrede sig poleposition på Spa-banen.

Efter nogle halvsløje træninger så fik Magnussen mere fart i sin racer i kvalifikationen på den syv kilometer lange racerbane.

I første del, den såkaldte Q1, satte danskeren niendehurtigste tid med en omgang på 1 minut og 43,831 sekunder. Magnussen var derfor ikke i fare for at blive blandt de fem kørere, der blev elimineret i Q1.

I Q2 forbedrede Kevin Magnussen sig endnu en gang og kappede yderligere et halvt sekund af sin bedste omgangstid.

Farten var dog øget over hele linjen, og danskeren blev noteret for tiendebedste tid, hvilket akkurat bragte ham videre til Q3.

Kevin Magnussen hamrer igennem uden problemer: Er verdens mest berømte sving blevet for let? Eau Rouge er enhver racerkørers og Formel 1-fans favoritsving. Men nu kører bilerne igennem med sømmet i bund.

Tyske Sebastian Vettel (Ferrari) satte i Q2 banerekord med en tid på 1 minut og 41,501 sekunder.

Før Q3 begyndte regnen at vælte ned over Spa-banen, og det skabte en hel del kaos, da der pludselig skulle skiftes dæk. Det viste sig dog, at der blot var tale om en kortvarig byge, hvilket ikke gjorde kaosset mindre.

Da Magnussen gjorde et forsøg på at sætte en stærk omgangstid, skred bilen ud af banen, og det forpurrede danskerens forsøg. Derfor måtte han nøjes med niendehurtigste tid.

I sidste ende var Lewis Hamilton hurtigst foran Sebastian Vettel og Esteban Ocon (Force India).

Genlæs liveblog: Magnussen nr. 9 i kvalifikationen

Magnussens holdkammerat hos Haas, Romain Grosjean, starter som nummer fem i søndagens grandprix.