Kevin Magnussen vil have modstand

Spa-Francorchamps - Det er lidt af et paradoks, for på den ene side vil en Formel 1-kører gerne banke sin holdkammerat den ene weekend efter den anden. Men samtidig skal det heller ikke være for let.

Det siger Kevin Magnussen.

»Man vil gerne være hurtigere end sin holdkammerat, men man vil ikke have en holdkammerat, der ikke er anerkendt. Man vil have en god kører, så man kan vise sig frem. Sådan gør man det i Formel 1,« siger Kevin Magnussen på et møde med pressen i Haas’ lejr i Spa.

For nuværende har han Romain Grosjean som holdkammerat, og den kombination kan den 25-årige dansker godt lide.

»Romain er en rigtig god kører, der ikke har haft en god sæson, men folk i Formel 1 ved, at han er hurtig, og man har brug for den slags holdkammerater, for man kan ikke vise sig frem med en ikkeanerkendt kører,« siger Kevin Magnussen.

Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean har forlænget kontrakten med Haas for næste sæson, men ifølge Haas’ teamchef, Günther Steiner, kommer der en udmelding om, hvilket kører-lineup teamet har »inden for et par uger«.