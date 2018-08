Kevin Magnussen får hård kritik af konkurrent

»Jeg har aldrig før hørt om, at folk sagde "yes, jeg vandt løbet", når de var best of the rest. Eller "jeg fører mesterskabet", hvis de er best of the rest. Sådan burde det ikke være. Det skader sporten meget.«

Formel 1-raceren Sergio Perez, der kører for Force India, langer hårdt ud efter danske Kevin Magnussen, efter han sagde, at han sommetider forestiller sig et virtuelt mesterskab, hvor han også betragter en syvendeplads som en slags triumf.

Det skriver Motorsport.com.

Magnussen langer ud efter tidligere chefer: »Det var rædselsfuldt«

Danskerens udmelding kommer sig af, at Ferrari, Mercedes og Red Bull i mange år har været helt suveræne inden for Formel 1, og det har efterladt de øvrige konkurrenter et godt stykke bagefter. Uden for podiet vel at mærke.

At den helt tydelige niveauforskel mellem holdene også har betydning for podiepladserne er Sergio Perez dog allerede bevidst om.

»Det er temmelig svært. Forskellen i budget i disse dage er enorm. Du kan ikke konkurrere. De sidste fire-fem år har der ganske enkelt kun været to kategorier i Formel 1,« siger han.

Magnussen-effekten har ramt Danmark – dog halter det et vigtigt sted Kevin Magnussens succes kan mærkes på interessen for motorsport i Danmark. Men der er ikke kommet flere udøvere.

Kevin Magnussen forklarede videre til Ekstra Bladet, at han kun bruger det virtuelle mesterskab oppe i sit hoved til at motivere sig selv. Og motivation, det får han brug for.

Kevin Magnussen ligger nemlig i øjeblikket nummer otte i klassementet med 45 point. Kun tyske Nico Hülkenberg er foran ham med 52 point - og så naturligvis de seks hurtigste, der allerede har så stort et forspring, at de nærmest umuligt kan hentes.

Sergio Perez er nummer 10 med 30 point i Formel 1-regnskabet.