Magnussen langer ud efter tidligere chefer: »Det var rædselsfuldt«

I 2014 kørte Kevin Magnussen Formel 1 for McLaren, og i 2016 kørte han for Renault. Men han nød ikke at køre i Formel 1, fordi der var rod i organisationen. Det siger den 25-årige dansker til motorsport.com.

»Det var rædselsfuldt og meget ustabilt i de forskellige teams, og så tabte jeg mit sæde,« siger Kevin Magnussen.

Efter det første år hos McLaren var Kevin Magnussen blevet lovet en kontraktforlængelse, men interne magtkampe mellem Ron Dennis – der var på Magnussens side – og de andre ejere betød, at han på sin fødselsdag via mail fik at vide, at han ikke ville få et sæde året efter.

Magnussens mentor fik sparket i magtkamp om milliarder

Hos Renault var der også magtkampe i toppen af hierarkiet, hvor den magtfulde chefingeniør Cyril Abiteboul ikke var enig med teamchef Frederic Vasseur.

Vasseur og Abiteboul (yderst til højre) var uenige om retningen for Renault. Frederic Vasseur er nu teamchef for Sauber. Foto. Frederic Le Floch/AP

Franskmændene tilbød Magnussen en kontrakt, men han foretrak at komme til Haas, hvor han har fundet fodfæste.

»Det er virkeligt sjovt. Det er den bedste og mest konkurrencedygtige følelse, jeg har haft i Formel 1. Det viser den kvalitet, det her team har. De tager beslutninger, holder sig til dem og anviser en retning, og det er en stor styrke for holdet,« siger Kevin Magnussen til motorsport.com.

Han har altid haft rygdækning fra teamchef Günther Steiner, der bakker sin kører op i modgang.

»Der er ingen magtkampe i toppen, og de er enige om tingene. De var enige om, at jeg var den kørertype, som de ville have, og så tog de beslutningen,« siger Kevin Magnussen.