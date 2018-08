Magnussen: Jeg har taget gode skridt efter hårde år

Racerkøreren Kevin Magnussen er i øjeblikket i gang med det, der tegner til at blive danskerens bedste sæson i Formel 1.

Den 25-årige Haas-kører ligger nummer otte i VM-stillingen med 45 point godt halvvejs igennem sæsonen.

- Jeg synes, at det går godt. Jeg nyder det, og jeg viser, at jeg har udviklet mig over de senere år. Jeg føler, at jeg er blevet mere moden som kører, siger Kevin Magnussen til mediet racefans.net.

- Jeg har taget nogle gode skridt efter nogle hårde år, siger han.

Danskeren beskriver sin start i Formel 1 som tumultarisk. Han debuterede i 2014 hos McLaren, der valgte at droppe ham i 2015. I 2016 fik han chancen hos det franske fabrikshold Renault.

Siden 2017 har han kørt for det amerikanske Haas-team.

- På de andre hold så jeg en masse mennesker, der var usikre på deres positioner. Det skaber en dårlig atmosfære og kultur på et hold.

- Her er der meget stabilitet. Folk, ledelsen og de fleste andre føler sig sikre og godt tilpas.

- Det er klart, at vi er under pres. Det er ikke nogen hemmelighed, men det er en meget mere sund form for pres, mener Magnussen.

Magnussen og de øvrige Formel 1-kørere skal næste gang i aktion i næste weekend i Belgien.

Der er foreløbig afviklet 12 af sæsonens 21 grandprixer.