Formel 1-kørers far har reddet holdet Force India

Den canadiske milliardær Lawrence Stroll har sammen med et konsortium sprøjtet penge i Force India, der dermed ikke længere skal være under administration.

Det meddelte Formel 1-holdet tirsdag aften.

- Aftalen sikrer Force India-holdets fremtid. Og den gør, at kørerne på holdet kan udnytte deres fulde potentiale på holdet, siger teamchef Otmar Szafnauer.

- Jeg er glad for, at vi har fået støtte fra et konsortium af investorer, som tror på os som hold, og som ser forretningspotentialet i Force India nu og i fremtiden, siger han.

Hvis navnet Stroll ringer en klokke i motorsportsentusiasters ører, er det sandsynligvis, fordi Lance Stroll kører for Formel 1-holdet Williams.

Da Force India i slutningen af juli blev sat under administration på grund af rod i økonomien, blev der spekuleret i, at den ældste Stroll ville købe sig ind hos Force India og tage sin søn med.

Britisk Formel 1-hold er sat under administration

Det er endnu uvist, hvorvidt det er en del af Lawrence Strolls planer.

Til gengæld er der nu vished om Force Indias økonomiske fundament. Det britiske hold understregede tirsdag, at alle kreditorer får de penge, de har til gode. Desuden er ingen af de 405 ansatte på Formel 1-holdet i fare for at blive fyret, lød det.

Force India repræsenteres i denne sæson af kørerne Sergio Perez og Esteban Ocon. Perez ligger bedst til som nummer ti i VM-stillingen med 30 point, mens Ocon har 29 point på 12.-pladsen.