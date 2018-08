Nu begynder Kevin Magnussens team at score kassen

Der er begyndt at komme penge ind på Haas’ ret så tomme bankbog, der udelukkende holdes i plus, fordi teamejer, Gene Haas, betaler underskuddet.

Uddelingen af præmiepenge er en særdeles sær affære, men for Haas’ indsats i 2017 – da holdet endte som nummer otte – modtager Kevin Magnussens team 333 mio. kr., der udbetales i 10 rater indtil marts 2019.

Det skriver mediet Racefans.

Det er en betragtelig fremgang fra sidste år, da Haas blot modtog 125 mio. kr., og årsagen er, at det amerikanske hold sidste år kun modtog deltagerhonorar. I år er Haas kommet med i præmiepengepuljen, hvor præmiepengene er på 125 mio. kr., mens deltagerhonoraret er steget til 208 mio. kr.

Indtjening i 2018 1.228 – Ferrari



1.075 – Mercedes



924 – Red Bull



515 – McLaren



480 – Williams



437 – Force India



395 – Renault



354 – Rosso



333 – Haas



291 – Sauber

Tal i mio kr. Kilde: racefans.net

Ifølge Autosport havde Haas i 2017 udgifter på 835 mio. kr., og af dem måtte Gene Haas altså betale 627 mio. kr. af egen lommen. Den udgift reduceres med andre ord, når pengene for indsatsen i 2017 begynder at blive udbetalt i år.

I alt udbetaler selskabet bag Formel 1 – Formula One Management (FOM) – knap 6 mia. kr., hvor indtægterne kommer fra tv-rettigheder, billetsalg, reklamer osv.

Topscoreren i præmiepengene er Ferrari, der fik 1,228 mia. kr. – 153 mio. kr. mere end Mercedes. Den opmærksomme læser vil nok undre sig, da Mercedes vandt konstruktørernes VM, men Ferraris rolle i Formel 1 er så vigtigt, at teamet modtager et honorar for at være det hold, der har været med i flest år. Ferrari har en kæmpe fanbase i Formel 1 og er derfor vigtig for løbets eksistens. Honoraret er på 434 mio. kr. I alt har Ferrari hævet indtægterne fra udbetalingerne fra FOM med 10,4 pct. Og det er vel og mærke uden at indregne de indtægter, som det italienske hold har fra egne sponsorer.

Formel 1: På ét punkt ligger Haas i den allertungeste ende Gene Haas investerer enorme summer for at være med i Formel 1.

McLaren er ramt på resultater, og holdet modtager da også 12 pct. færre penge end sidste år, men trods de pauvre resultater får briterne godt en halv milliard. McLaren modtager – som Red Bull, Mercedes og Ferrari – en ekstra bonus for at være med.

Udbetalingsstrukturen blev lavet under den tidligere Formel 1-ejer Bernie Ecclestone, og den udløber i 2020, hvorfor holdene allerede nu er begyndt at forhandle om en ny struktur med de nye amerikanske ejere, Liberty Media.