Bandeordene fyger: Skilsmisse og ballade i Formel 1

Et langt og succesfuldt ægteskab i Formel 1 er ved at være nået til vejs ende. Og det er ikke en lykkelig slutning.

Red Bull har med Renault-motorer siden 2007 vundet fire individuelle og fire konstruktørverdensmesterskaber, men Red Bull gav i juni Renault et solidt los bagi, da det ambitiøse team ikke har kunnet hamle op med Mercedes og Ferrari siden 2014, da der kom en stor ændring af specifikationerne af motorerne.

Spildte millioner

Efter at skilsmissepapirerne blev underskrevet i juni, har der lydt hårde ord fra Red Bull, der flere gange i denne sæson har haft biler, som måtte stoppe, fordi motoren brændte sammen.

»Vi betaler mange millioner af pund for de motorer, som skal være et førsteklassesprodukt, og det er jo ret tydeligt, at det ligger langt under den standard,« sagde Christian Horner til Autosport før grandprixet i Ungarn.

Og da Max Verstappen måtte udgå allerede efter fem omgange, fordi han mistede motorkraft, kunne den unge racerkører ikke klare mere, da han meldte sig over radioen til sit team.

Max Verstappen raser mod motorleverandør efter tidlig exit

»Kan jeg ikke bare fortsætte? Jeg er ligeglad med, om motoren eksploderer. Det er hele tiden en fucking joke med det her lort,« sagde Max Verstappen.

Han undskyldte senere for sine udtryk, hvor de værste bandeord blev beepet ud. Hans forklaring var, at det var mens adrenalinen pumpede, men den lyder lidt hul, når man på tysk tv efter løbet kunne se ham helt køligt sige, at motoren og motorleverandøren var »scheisse«.

Christian Horner henviste til, at Renaults teknologiske chef, Cyril Abiteboul, kunne »komme med sine undskyldninger på et senere tidspunkt«.

Anklager om løgne i Formel 1

Det var dog ikke en undskyldning, der kom fra franskmandens mund, da han kommenterede det anstrengte forhold.

»Vores chefer stoppede allerede i 2015 med at læse, hvad Christian Horner siger. Det er indlysende, at vi ikke gider arbejde sammen med dem mere. Det er slut. De har en ny motorpartner, som betaler en helvedes masse penge for at få deres produkt om bord, og det ønsker jeg dem held og lykke med,« sagde Cyril Abiteboul til Autosport.