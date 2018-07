Magnussen fik vigtige point, da Hamilton cruisede sejren hjem

Der var point til Kevin Magnussen ved søndagens Formel 1-grandprix i Ungarn.

Faktisk så mange, at danskeren nu har overhalet Fernando Alonso i den samlede stilling. Magnussen har 45 point på ottendepladsen, Alonso 44.

Den danske Haas-kører sluttede som 7'er i Ungarn, mens Lewis Hamilton sluttede øverst på sejrsskamlen. Ferraris Sebastian Vettel blev 2’er med Kimi Raikkonen lige efter.

Forud for løbet stod det klart, at vi ikke ville komme til at se en fartfestival med masser af overhalinger.

Hungaroring bliver ofte kaldt for »Monaco uden mure« med henvisning til, at det er enormt svært at overhale på banen nær Budapest.

Kevin Magnussen på et billede inden løbet. Foto: Ritzau Scanpix/Andrej Isakovic

Som Kevin Magnussen sagde umiddelbart før løbet, da TV3+ fangede ham.

»Ja, vi kommer nok ikke til at overhale på banen. Så det skal gøres i pitten, hvis det skal gøres, så det må vi prøve.«

Den udtalelse holdt næsten stik.

Top 10 ved Ungarns grandprix 1 Hamilton

2 Vettel

3 Raikkonen

4 Ricciardo

5 Bottas

6 Gasly

7 Magnussen

8 Alonso

9 Sainz

10 Grosjean

Lewis Hamilton (Mercedes) startede forrest efterfulgt af teamkollegaen Valtteri Bottas. Ferrari fulgte efter med finske Kimi Raikkonen og Sebastian Vettel som 3'er og 4'er.

Kevin Magnussen startede som 9’er, men den position havde han kun kortvarigt. Danskeren var således vaks på speederen og bremsen, hvilket udmøntede sig i overhalinger af Carlos Sainz og Brendon Hartley i første omgang.

Max Verstappen fra Red Bull måtte sige stop, inden han rigtigt var kommet i gang. Og så var Kevin Magnussen i top seks efter seks omgange.

Verstappens kørerkollega, Daniel Ricciardo, begyndte herefter at presse Kevin Magnussen. Australieren, der startede løber som 12'er, kunne efter 21 omgange overhale danskeren.

Siden kørte Pierre Gasly sig op som 6'er foran Magnussen. Gasly kørte godt og disciplineret, og det lykkedes ikke Magnussen at sætte en overhaling ind. I stedet fastholdt danskeren sin placering som 7’er i den resterende del af løbet.

Forrige Formel 1-løb i Tyskland bød på et momentumskifte i toppen af den samlede stilling. Ferraris Sebastian Vettel dummede sig, da han smed en føring over bord, da han uprovokeret - jo, måske af regnen - kørte i barrieren. Det banede vej for, at Lewis Hamilton, der startede som 14'er på Hockenheim, kunne tage sejren efter flot kørsel. Dermed gik Hamilton ind til løbet i Ungarn med en føring i den samlede stilling med 17 point ned til Sebastian Vettel.

Efter 26 omgange kørte Lewis Hamilton i pit, hvilket sendte Vettel op som 1'er. Det åbnede for et strategisk spil blandt Mercedes og Ferrari. For sidstnævnte var spørgsmålet: Hvor lang tid kan vi vente med at køre i pit?

Svaret på det spørgsmål var 39 omgange, hvilket var lidt tidligere end forventet. Et pitstop, der måske varede et sekund for meget, betød, at Vettel kom ud efter Bottas på tredjepladsen.

Det skulle vise sig at være et afgørende pitstop, der udmøntede sig i en komfortabel føring til Lewis Hamilton, mens Bottas på andenpladsen kunne agere buffer for Vettel.

Bottas holdt stand i lang tid, men ikke lang tid nok. Med fem omgange igen blev han overhalet af Sebastian Vettel i en sekvens, hvor der var kontakt mellem de to kørerers biler.

Bottas var ikke færdig med at skabe nærkontakt, da han få runder senere kolliderede med Daniel Ricciardo i et sving.

Og lige så dramatisk Bottas kørte i den afsluttende del af løbet, lige så roligt kunne Lewis Hamilton sikre sig sejren. Sebastian Vettel sluttede lige efter, og der nu 24 point mellem de to kørere.