Haas-chef svarer igen på Magnussens kritik

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) sluttede uden point i søndagens Formel 1-grandprix i Tyskland.

Det var en skuffelse for danskeren, der startede som nummer fem i løbet efter en fejlfri kvalifikation, og efter løbet kritiserede Magnussen sit teams strategi - især pitstoppene.

Den kritik svarer Haas' teamchef, Günther Steiner, nu på.

Magnussen er utilfreds med Haas-reaktion på regnvejr

- Han (Magnussen, red.) kørte af banen to gange, og Hülkenberg overhalede ham, og derfor besluttede vi os for at tage ham ind (i pitten, red.) for at skifte til andre dæk og starte derfra.

- Det er altid svært at sige, om det var rigtigt eller forkert. Jeg synes, det var det rigtige at gøre, siger Steiner til sportsmediet ESPN.

Det var især et kraftigt regnvejr undervejs i løbet, der gav problemer for Haas-racerne. De blev begge kaldt ind til et andet pitstop for at skifte til en anden dæktype.

Men det lykkedes aldrig for Magnussen at få gang i de nye dæk til stor frustration for danskeren, der vekslede femtepladsen til en plads som nummer 11 - lige uden for pointene.

Teamkollegaen Romain Grosjean faldt også tilbage i feltet, da regnen satte ind, men franskmanden fik kørt sig frem i slutningen af løbet og sluttede som nummer seks.

- Vi ville ikke løbe en risiko, for gør du det, kan du tabe det hele. Jeg synes, at vi fik begrænset skaderne generelt, ved at Romain Grosjean blev nummer seks, så det er ikke så slemt.

Kevin Magnussen gled ned gennem feltet i regnfuldt drama

- Men vi skal ind og studere, om vi kunne have foretaget de to stop på andre omgange, medgiver Steiner.

Magnussen ligger på en samlet niendeplads med 39 point, mens Grosjean har 20 point samlet på 13.-pladsen.

Mercedes-køreren Lewis Hamilton vandt søndagens grandprix og fører også samlet med 188 point foran Ferraris Sebastian Vettel.

Der resterer ti grandprixer i sæsonen.