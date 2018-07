Kevin Magnussen efter flot kvalifikation: Det gik sindssygt godt

Haas-køreren Kevin Magnussen er godt tilfreds med femtepladsen i lørdagens Formel 1-kvalifikation i Tyskland.

Holdkammeraten Romain Grosjean starter som sekser, og dermed er begge mand fra Haas-duoen placeret i tredje startrække.

Kevin Magnussen leverede flot resultat i Formel 1-kvalifikation

- Det var en rigtig god kvalifikation. Det gik sindssygt godt, og selvfølgelig er jeg superglad. Vi har begge biler med helt fremme, og forhåbentlig kan vi få de point, vi fortjener, siger Kevin Magnussen til BT.

For to uger siden begyndte Haas-kørerne i fjerde startrække på Silverstone i England og stødte sammen i det første sving.

Haas-boss Günther Steiner har advaret imod en gentagelse af sådan en episode. Magnussen vil ikke spekulere i den slags inden grandprixet.

- Det er jo Günther Steiner, du skal spørge om det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, men jeg håber selvfølgelig, at vi kan få begge biler hjem højt oppe i pointplaceringerne. Det er hovedsagen, siger han.

Silende regn afbrød sidste Formel 1-træning på Hockenheim

Magnussen håber, at det ikke vil regne søndag.

- Når man holder nede bagved, vil man mange gange gerne have et regnvejrsløb. Men når man starter der, hvor jeg starter, skal tingene bare blive, som de er. Så lad os krydse fingre for tørvejr, siger han til avisen.