Haas-boss kræver weekend uden internt drama

Gør ikke noget dumt.

Sådan lyder budskabet fra Haas-bossen Günther Steiner til sine kørere Kevin Magnussen og Romain Grosjean inden søndagens Formel 1-grandprix i Tyskland.

Magnussen og Grosjean kolliderede i det første sving på Silverstone-banen i det seneste grandprix i England for snart to uger siden, og dermed ødelagde de reelt løbet for hinanden.

Magnussen endte på en niendeplads, mens Grosjean senere måtte udgå.

Derfor har Steiner advaret sine kørere om, at holdet ikke tolererer en gentagelse af sådan en episode.

- I Silverstone kvalificerede vi os som nummer syv og otte, vi var i en fantastisk position til at score point med to biler. Men vi endte akkurat med at få point med én bil.

- Vi er kommet til den konklusion, at det ikke må ske igen. Vi kan ikke smide point væk i første sving, når vi ikke er i fare for at blive overhalet af andre, siger Steiner ifølge Formel 1's hjemmeside.

Kravet er simpelt. Den interne konkurrence skal ikke smadre det gode samarbejde.

- Hvad der skal ske i Tyskland? En weekend uden drama. Vi har bare brug for en weekend uden uheld. Vi behøver dog ikke at være heldige.

- Vi skal bare præstere, som vi kan, så ender vi solidt med point til begge biler, vurderer Steiner.

Samlet har Magnussen hentet 39 point i denne sæson, mens Grosjean har høstet 12.

Steiner mener dog, at det kunne være blevet til mange flere i løbet af sæsonen.

- Vi skal bare ikke smide flere point væk. Det er svært at lave regler inden starten. Den eneste regel er ikke at gøre noget dumt. Gør ikke noget, der kan ødelægge det for holdet.

- Vi skal arbejde for holdet og skaffe så mange point som muligt. Vi har tabt for mange point, lyder det fra Steiner.