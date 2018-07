Magnussens chef er ikke tilfreds: »Vi kunne have haft mange flere point, men vi missede dem«

Günther Steiner er en ambitiøs mand.

Som teamchef for Formel 1-holdet Haas har han set sit hold samle 51 point sammen i denne sæson, ikke mindst på grund af danske Kevin Magnussen.

Det har placeret teamet som nummer fem i konstruktørernes mesterskab foran hold som Force India og McLaren.

Men den tyske Haas-chef er ikke tilfreds.

Ekspert om Magnussens hold: »Det er en fantastisk præstation« Haas har godt 200 ansatte, og det er langt færre end de andre hold i Formel 1.

»Vi kunne have haft mange flere point, men vi missede dem. Vi er nødt til at være sikre på, at vi ikke bliver ved med at smide point, fordi det er dem, der kan gøre, at vi ikke slutter som nummer fire i konstruktørernes mesterskab,« siger han i en pressemeddelelse.

Han mener, at Haas-bilen har vist potentiale til at sende holdet op på en fjerdeplads, når det hele skal afgøres efter sæsonen.

Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, er klar over, at der er plads til forbedring, efter at han har hentet 12 af holdets 51 point.

»Hvis man ser på stillingen, er det klart, at jeg ikke har mange point i øjeblikket, men vi vil arbejde endnu hårdere for at sikre os, at vi ikke får flere problemer,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Kevin Magnussen mener ligeledes, at holdet har potentiale til at ende højere i stillingen, men at Renault ligner den største udfordrer.

»Jeg synes, at Renault har været meget stabile, men vi kan slå dem nogle gange, og det har vi gjort mange gange i år. For det meste er vi på niveau med dem i forhold til fart, så det vil være muligt at blive ved med at kæmpe med dem hele vejen til sæsonens afslutning,« siger han.

Magnussen går efter at slå Renault af pinden

Renault har 70 point på fjerdepladsen, mens Haas er noteret for 51 point på femtepladsen.

Lige efter det amerikanske hold følger Force India med 49 point og McLaren med 48 point.

Ferrari topper med 287 point efterfulgt af Mercedes mens 267, mens Red Bull er treer med 199 point.

Det næste grandprix bliver kørt på Hockenheim i Tyskland.