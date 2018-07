Kevin Magnussen fik sit løb ødelagt af holdkammeraten: »Jeg havde en masse skade på min bil«

Allerede på første omgang af løbet i Silverstone fik Kevin Magnussen problemer, da hans holdkammerat stødte ind i danskeren.

I første sving ramte Romain Grosjean ind i Magnussens bil, og så var den store fordel med en syvendeplads sat over styr.

»Jeg havde en masse skade på min bil efter første omgang,« sagde Kevin Magnussen til Viasat.

Uheldig start: Magnussen ramt af Grosjean men kæmpede sig til point

Sammenstødet med Romain Grosjean blev undersøgt af løbsdommerne, men de udstødte ikke en straf.

»Det er svært at sige, om dommerne skulle have gjort noget. Det var svært at se fra bilen, men det er også lige meget. Hvis ikke dommerne føler, at der skulle være straf, så er det sådan. Vi ved, at første omgang er tumult, men man skal i hvert fald se, om man kan holde sig fra sin teamkammerat,« sagde Kevin Magnussen.

Romain Grosjean var selv ikke meget for at tale om hændelsen, der også ødelagde løbet for ham selv.

»Vi bliver nødt til at se på det i garagen. Det må selvfølgelig ikke ske for teamet. Det var ikke godt for nogen af os, men det er svært at sige, hvis fejl det var. Men det var en skam,« sagde Romain Grosjean.