Uheldig start: Magnussen ramt af Grosjean men kæmpede sig til point

I det sidste grandprix i Østrig var Haas heldig med, at to Mercedeser udgik, hvilket betød, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean fik teamets bedste placeringer nogensinde.

Så heldig var Haas-kørerne ikke under løbet på Silverstone i Storbritanniens grandprix.

På første omgang blev begge sat tilbage efter en snurretur af Lewis Hamilton, hvor flere biler måtte sætte farten ned for at undgå kollision.

Resultat det britiske grandprix 1. Sebastian Vettel, Ferrari 2. Lewis Hamilton, Mercedes 3. Kimi Räikkönen, Ferrari 4. Valtteri Bottas, Mercedes 5. Daniel Ricciardo, Red Bull 6. Nico Hülkenberg, Renault 7. Esteban Ocon, Force India 8. Fernando Alonso, McLaren 9. Kevin Magnussen, Haas 10. Pierre Gasly, Toro Rosso 11. Sergio Perez, Force India 12. Stoffel Vandoorne, McLaren 13. Lance Stroll, Williams 14. Sergey Sirotkin, Williams Udgået: Brendon Hartley (Toro Rosso), Charles Leclerc (Sauber), Marcus Ericsson (Sauber), Carlos Sainz (Renault), Romain Grosjean (Haas), Max Verstappen (Red Bull)

Magnussen røg ned på 11.-pladsen, men kæmpede sig op til niendepladsen, og det vil nok ærgre i Haas-lejren, for begge biler lå til en bedre weekend.

I sidste weekend tilsmilede heldet Romain Grosjean, men efter 39 omgange kørte han og Carlos Sainz sammen og begge udgik, da de kørte hinanden af.

Inden løbet sagde Kevin Magnussen til Viasat, at hans håb var, at de seks biler foran ville få en uproblematisk start, men det håb blev knust allerede efter få sekunder.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean startede ved siden af hinanden, og da Grosjean måtte foretage en skarp manøvre i sving to for at undgå et sammenstød med Hamilton, ramlede de to holdkammerater sammen, og begge gled fra hhv. ottende- og niendepladsen til 10 og 13.

Løbsdommerne undersøgte situationen, men fandt ingen problemer med kørslen.

Det betød dog, at den optimisme, som Haas-teamet havde efter kvalifikationen, var pist væk som en vanddråbe på den ekstremt varme asfalt på Silverstone.

Problemet for Magnussen var bare, at flere af de biler, som Haas sammenligner sig med, Hülkenberg, Ocon og Sainz, var strøget forbi, og så begyndte Magnussens personlige jagt.

Da dækskiftene var overstået, havde han Fernando Alonso, Nico Hülkenberg og Esteban Ocon foran sig, og det havde han også efter to safetycar-situationer, men allerede efter en runde var Magnussen strøget forbi Fernando Alonso, hvor de fire kørere havde deres egen kamp på vej mod målstregen, hvor der kun var tre sekunder fra Hülkenberg ned til Alonso med Ocon og Magnussen midt i sandwichen. Desværre for Magnussen blev han overhalet af Alonso på sidste omgang.

Løbet fik den værst tænkelige start for Lewis Hamilton. Han ramte slet ikke gassen i rette øjeblik, og Sebastian Vettel strøg forbi efter et par 100 meter. Og som om at det ikke var nok, blev Hamilton ramt af Kimi Räikkönen. Briten røg af banen, hvor begge Haas-racere måtte ud i store undvigemanøvrer.

Det betød, at Hamilton gled helt ned bagved, og så startede den vilde jagt ellers for verdensmesteren, der allerede efter syv omgange gik forbi Kevin Magnussen på 10.-pladsen, men oppe foran kørte Sebastian Vettel klogt og sparede på dækkene, og selvom at han havde konkurrenterne i bakspejlet, var det som om, at han havde styr på løbet.

Men så bragede Marcus Ericsson i dækbarrieren, og safetycaren kom på banen.

Så blev feltet samlet igen, og da Vettel gik i pit, kom han ud som nummer to – med Hamilton lige bag sig. Blot tre runder senere kom sammenstødet så mellem Sainz og Grosjean, og så måtte safetycaren igen på banen.

Da løbet sat i gang igen var stillingen Bottas, Vettel, Hamilton og Räikkönen, og så blev der ellers kørt race. På nyere dæk var Sebastian Vettel konstant i halen på Bottas og med fem omgange igen overhalede Vettel flot.

»Grande,« råbte Maurizio Arrivabene – Ferrari-teamchefen – fra pitten, og det var det i den grad.

For Valtteri Bottas betød det, at han blev overhalet af alle topkørerne, hvor Vettel holdt førstepladsen til slut, mens Hamilton blev nummer to.