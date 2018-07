Ekspert: »Magnussen kørte med ekstremt meget overskud«

Haas’ resultat i Østrigs grandprix søndag kommer til at vække genlyd i Formel 1-verdenen.

22 point og Romain Grosjean som nummer fire, mens Kevin Magnussen blev nummer fem.

»Det er en altså en succes, der vil noget med 22 point. De sprang to pladser op i konstruktørmesterskabet og Kevin Magnussen ligger nummer syv. Det er pænt sejt,« siger Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wulff.

Tæt på podiet: Bedste resultat nogensinde for Haas og Kevin Magnussen

Hans er specielt imponeret over den måde, som Haas-racerne kørte på.

»Magnussen og Haas havde ekstremt meget overskud. Bilen mangler 0,4-0,6 sekunder i forhold til de tre topteams, men det er det hurtigste team i forhold til alle andre. I starten var der tryk på bag Kevin, men da de kom fri af trafikken, havde de fuldstændig styr på det. og bilen kørte godt. Der var ingen problemer med mekanikken og motoren, og det var ret tydeligt, at bilen var hurtig i både svingene og på lige stræk,« siger Thomas Wulff.

Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff, er tidligere dansk mester i langdistanceracerløb. Foto: Mik Eskestad

Efter 15 omgange kom der en virtuel safetycar, som var ved at snyde Kevin Magnussen. Romain Grosjean lå foran Magnussen, og Haas kaldte ham først ind for at skifte dæk, men da det derefter skulle have været Magnussens tur, blev safetycaren sløjfet, og Magnussen fortsatte på slidt dæk.

Thomas Wulff forklarer, at der var en god grund til den beslutning.

»Man har altid sagt, at ham, der ligger forrest, har lov til at kalde først, om han vil i pit, og det er altid svært, når kørerne ligger lige efter hinanden, så det har givetvis været udslagsgivende. Kevin var uheldig i forhold til Grosjean, men kom helt vildt flot igen og fik kørt det tabte retur,« siger Thomas Wulff.

Kevin Magnussen: »Jeg tror ikke, at folk er klar over, hvor lille vores team er«

Han forudser, at Haas kommer til at køre med i toppen af midterteamsene i det næste grandprix på Silverstone på søndag.

»Der burde det også være en god bane for dem. Og så avler resultatet i Østrig også selvtillid, for de havde det svært i både Monaco og i Canada. De to baner passer dem bare ikke,« siger Thomas Wulff.