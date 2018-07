Kevin Magnussen: »Det er helt utroligt«

For Kevin Magnussens team, Haas, blev det østrigske grandprix et løb fyldt med rekorder.

Romain Grosjean blev nummer fire. Det har Haas aldrig prøvet før.

Kevin Magnussen blev nummer fem og dermed havde Haas to biler i top-fem. Det har Haas aldrig prøvet før.

Med 22 point ligger Haas nu nummer fem i konstruktørernes VM. Det har Haas aldrig prøvet før i teamets knap treårige levetid.

Og Kevin Magnussen, der ellers sjældent kaster sig ud i de helt store ord, var da også fuld af lovprisninger for det amerikanske team, som han er tæt på at forlænge kontrakten med.

»Det er et kæmperesultat at få to biler i topfem med sådan et lille team. Jeg tror ikke, at folk er klar over, hvor lille vores team er, og hvor lidt vi har at gøre med. Vi slår teams som Toro Rosso, Williams, McLaren og Renault. Det er helt utroligt. Vi har kæmpet med Red Bull i den her weekend som er fem gange større, end vi er – hvis det kan gøre det – og det er godt arbejde,« sagde han til Viasat efter løbet.

Under løbet blev han ellers offer for et virtuel safetycar, hvor Haas prioriterede at hente Romain Grosjean ind for at skifte dæk, og da det var Magnussens tur, var safetycaren overstået.

Derfor blev danskeren nødt til at presse sin bil til det yderste, således at han fik vabler – små bobler på dækkene.

»Jeg havde blisters på alle fire dæk, og det er rigtigt farligt at køre med, så det var et sindssygt hårdt løb. Jeg vidst godt, at jeg blev nødt til at presse, fordi jeg var bagud efter pitstoprunden, men jeg blev nødt til at blive ved med at presse og selvfølgelig lade være med at køre alt for meget over grænsen,« sagde Kevin Magnussen til Viasat.