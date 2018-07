Tæt på podiet: Bedste resultat nogensinde for Haas og Kevin Magnussen

Igennem hele denne sæson har meldingerne fra Haas-teamet været, at det er ”best of the rest”. Altså det bedste team efter Mercedes, Ferrari og Red Bull.

I Østrigs grandprix – i niende forsøg – scorede begge racere point, da Romain Grosjean blev nummer fire og Kevin Magnussen nummer fem, blot lidt over et sekund efter Grosjean.

Det giver holdet 22 solide point, og det skal ses i lyset af, at holdet inden løbet havde 27. Haas bliver da også sendt fra syvendepladsen til femtepladsen i konstruktør-VM.

Kevin Magnussen fik 10 point og steg tre pladser til syvendepladsen VM-stillingen.

Resultat 1. Max Verstappen, Red Bull 2. Kimi Räikkönen, Ferrari 3. Sebastian Vettel, Ferrari 4. Romain Grosjean, Haas 5. Kevin Magnussen, Haas 6. Esteban Ocon, Force India 7. Sergio Perez, Force India 8. Fernando Alonso, McLaren 9. Charles Leclerc, Sauber 10. Marcus Ericsson, Sauber 11. Pierre Gasly, Toro Rosso 12. Carlos Sainz, Renault 13. Lance Stroll, Williams 14. Sergey Sirotkin, Williams Udgået: Valtteri Bottas (Mercedes), Nico Hülkenberg (Renault), Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull), Stoffel Vandoorne (McLaren), Brendon Hartley (Toro Rosso)

Kevin Magnussen slog før løbet fast, at det for Haas var vigtigst at score point til holdet, men at han helst ville slå sin holdkammerat hver gang. Sådan kom det ikke til at gå, men der er ingen tvivl om, at den altid smilende teamchef, Günther Steiner, kommer til at smile mere end Pjerrot, når han sætte sig ved middagsbordet til aften.

Løbet i Østrig vil dog næppe blive husket for Haas-triumfen. Efter første omgang lå Mercedes’ Lewis Hamilton og Valtteri Bottas nummer et og to. Efter 65 omgange var begge biler udgået, og med Ferrari som nummer to og tre med Räikkönen og Vettel overhaler Sebastian Vettel lige præcis Lewis Hamilton i klassementet med et point.

Den eneste, der – måske lidt overraskende – ikke var involveret i de store skærmydsler – var Max Verstappen, der profiterede af de andres uheld og vandt løbet.

Romain Grosjean kvalificerede sig som nummer seks, hvilket i sig selv er en kraftpræstation, men da Sebastian Vettel fik en straf på tre placeringerne for at have generet Carlos Sainz under kvalifikationen, startede Grosjean helt oppe som nummer fem – den bedste placering nogensinde for en Haas-racer, men med to bedre biler bag sig, faldt han hurtigt ned på sin naturlige plads som nummer syv – med Kevin Magnussen lige bag sig.

På 15. omgang udgik løbets nummer to, Valtteri Bottas, med en defekt gearkasse. Det gav en virtuel safetycar, og her prioriterede Haas at få Romain Grosjean i pit. Det var skidt nyhed for Kevin Magnussen, der måtte blive ude, og han nåede ikke i pit under den lave hastighed. Da pitstoppene rundt omkring i feltet var overstået, var resultatet, at Magnussen var gledet ned fra ottende til niendepladsen.

Den virtuelle safetycar var ikke kun dårligt nyt for Kevin Magnussen. Mercedes fik ikke hentet den førende kører, Lewis Hamilton, ind, og ledelsen måtte slukøret meddele verdensmesteren, at han førerplads var sat over styr. Da Hamilton kom ud fra pit lå han nummer fire og eneste trøst var, at han kom ud foran Sebastian Vettel, men efter 39 omgange fik Vettel forbi, og Lewis Hamilton begyndte at brokke sig over radioen.

Der bliver næppe en glad teammiddag i aften.

Charmerende Kevin Magnussen underholdt menigheden Situationen strammer til for Haas, da Romain Grosjean ikke scorer point. Men for Kevin Magnussen er holdkammeraten stadig en rival, der skal besejres.

For Magnussens vedkommende begyndte han dog at vise sit værd. Først overhalede han Carlos Sainz, og med 22 omgange igen strøg han forbi Esteban Ocon, og så lå Grosjean nummer seks og Magnussen nummer syv.

Så udgik Lewis Hamilton – og begge Haas-racere steg en tand i graderne.

Løbet var dog ikke overstået for Kevin Magnussen. Han blev hårdt presset af Sergio Perez, men han kørte klogt, og Force India-køreren var aldrig på noget tidspunkt tæt på.