Kevin Magnussen: Jeg er tæt på at forlænge med Haas

Kevin Magnussen har haft en flot sæson indtil videre hos Haas, og den danske Formel 1-kører forventer, at samarbejdet med det amerikanske hold fortsætter.

- Så vidt jeg kan se, skal der ikke ret meget til, men lige præcis hvornår det er klart sort på hvidt, kan jeg ikke sige.

- Vi er tæt på, og jeg er glad hos Haas. Med mindre jeg har et tilbud fra et topteam, kan jeg ikke se, hvor det ville være bedre at være. Og jeg har ikke et tilbud fra et topteam, siger Kevin Magnussen torsdag til B.T.

Den nuværende kontrakt mellem Haas og Magnussen udløber efter 2018-sæsonen, og her kan Magnussen foreløbigt konstatere, at han har skrabet 27 point sammen, hvilket rækker til en tiendeplads blandt de 20 kørere.

Romain Grosjean, der er Magnussens holdkammerat hos Haas, har derimod stadig sit første point til gode efter de første otte grandprixløb, og han ligger derfor i bunden med nul point.

Dermed har Grosjean kørt 12 grandprixer uden at score point, men han føler stadig, at 2012-sæsonen var dårligere.

Her var Grosjean involveret i flere sammenstød tidligt i løbene, da han kørte for Lotus.

Det betød, at Grosjean af kollegaen Mark Webber blev kaldt "første omgangs-tosse".

- Det var hårdere dengang end nu.

- Det er ikke nemt lige nu, og selvfølgelig ønsker vi mere på holdet. Kigger man på alle løbene indtil nu, så er der nogle løb, hvor jeg kunne have gjort det meget bedre, mens det i andre løb handler om omstændigheder, siger Grosjean ifølge Reuters.

Ifølge B.T. er det blot detaljer i en ny kontrakt mellem Magnussen og Haas, der mangler, før en aftale kan være i stand.

Kevin Magnussen ser da heller ingen grund til at søge ny arbejdsgiver, med mindre det er et af de helt store teams, der ønsker ham.

I det seneste grandprix i Frankrig sluttede danskeren som nummer seks, og han hentede dermed yderligere otte point.

Efterfølgende har Kevin Magnussen været til stede i Københavns Byret.

Her sagsøger Dorte Riis Madsen, der tidligere var Magnussens manager, racerkøreren for misligholdelse af kontrakten mellem de to.

I den sag falder der dom 23. august.

Søndag køres der igen grandprix, når hele Formel 1-feltet er i Østrig, og her indledes der med to træninger fredag, en træning og kvalifikation søndag, inden selve løbet køres søndag.