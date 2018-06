Kevin Magnussen: Formel 1 vil elske København

Om to år kan racerkørere som Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og Danmarks egen Kevin Magnussen muligvis blive set køre med fuld fart gennem Christianshavn, over Knippelsbro og videre rundt i Københavns centrum.

I øjeblikket bliver der forhandlet om et muligt Formel 1-løb i København. Og lytter man til Magnussen, vil det mulige løb skille sig ud fra de mange andre løb på en sæson.

København har fem betingelser for Formel 1 Københavns Kommune kræver blandt andet, at Formel 1-løbet skal skabe ”gode” arbejdspladser.

- Det vil være et af de mest spektakulære løb, i forhold til at byen er så smuk. Jeg er ret sikker på, at hele Formel 1-cirkusset vil elske Danmark og København, siger Magnussen.

Idémændene bag et løb i København, Lars Seier og Helge Sander, har fået positive tilbagemeldinger fra arrangørerne af Formel 1, som angiveligt gerne ser racerløbet komme til Danmark.

Men projektet er stødt på udfordringer i forhandlingerne mellem staten og Københavns Kommune.

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V) er regeringen klar til at støtte projektet økonomisk, hvis også kommunen bidrager.

Men et smalt flertal af borgerrepræsentationen vil kun godkende projektet, hvis det ikke fører til kommunale udgifter. Formel 1-drømmen er derfor på hold i øjeblikket, indtil der kommer afklaring mellem de to parter.

Magnussen er dog ikke i tvivl om, at et løb i hovedstaden vil give en god eksponering af byen.

- Der er rigtig mange, der følger med i Formel 1 i hele verden. Så at få et Formel 1-løb til sådan et smukt sted som København, det vil få noget opmærksomhed, lyder det.

Ruten vil være 4,55 kilometer lang og ligge i centrum af byen. Ifølge Haas-køreren ser rutens design ud til at give et godt løb til danskerne.

Lars Seier: Dansk Formel 1 er umuligt uden offentlig støtte

- Ud fra hvad jeg har set af tegninger og planer i forhold til banelayout, virker det til at være en bane, hvor der kan overhales. Det er et af hovedingredienserne til at få et underholdende løb, siger Magnussen.

- Ud over det har Danmark en god chance for at skyde lidt regn af sig. Det er også med til at gøre et Formel 1-løb spændende, tilføjer han.

Danskeren har allerede efter otte løb indtjent flere point end hele sidste sæson. Han ligger inden weekendens løb på en samlet 10.-plads blandt kørerne.