Magnussen i sag med eksmanager: Forholdet var anstrengt

Søndag kørte Kevin Magnussen sig til en sjetteplads ved Formel 1 grandprix i Frankrig.

Mandag stod racerkøreren over for en meget anderledes dag, da et civil søgsmål mod ham kom for Københavns Byret.

Det er Magnussens tidligere manager, Dorte Riis Madsen, som sagsøger Haas-køreren i en sag, der fik sin begyndelse sidste år.

Hun kræver 20 procent af Magnussens indtægter i forbindelse med racerløb fra 1. september 2015 til og med 30. juni 2021.

Dorte Riis Madsen mener, at Magnussen har misligholdt kontrakten mellem de to, da han i 2015 mundtligt meddelte Dorte Riis Madsen, at han ønskede at stoppe samarbejdet. Kontrakten løb ellers til 2021.

Magnussen kom direkte fra Frankrig til retten. Her forklarer han, at det var flere personlige stridigheder med manageren, som gjorde, at han valgte at stoppe samarbejdet.

Det drejer sig blandt andet om Magnussens tatoveringer på underarmen.

- Jeg skulle køre løb i Australien, og Dorte (Riis Madsen, red.) ville have, at jeg skulle tildække dem. Men jeg skulle køre i Australien, hvor der er 30 grader varmt, så jeg havde ikke lyst til at have lang trøje på.

- Teamet tog det officielle standpunkt, at tatoveringerne ikke var et problem, siger Magnussen.

Magnussen forklarer, at forholdet rent professionelt havde været fint op til sæsonen i 2015, hvor han mistede sit sæde hos Formel 1-holdet McLaren. Men personligt havde der været problemer.

- Jeg tror, at Dorte var nervøs omkring ting, jeg lavede i min fritid. Det irriterede mig, og det var nogle af de ting, der gjorde forholdet anstrengt, lyder det fra Magnussen.

Dorte Riis Madsen vil ligeledes have Magnussen til at erkende, at hun er den retmæssige ejer af 20 procent af anparterne i Anpartsselskabet af 1. april 2010 (Racingselskabet). Et selskab, som blev stiftet i samarbejde med Bestseller-koncernen i 2010, da den investerede i Magnussens racerkarriere.

Selskabet er ejet af Kevin Magnussen og Anders Holch Povlsen, der er direktør i Bestseller.

Magnussens indtægter gik til selskabet, og Dorte Riis Madsen skulle i stedet for de 20 procent i provision modtage en årlig løn på 800.000 kroner som direktør i selskabet.

Ifølge Dorte Riis Madsen holdt hun op med at fungere som selskabets direktør i juli 2015. Derfor er det ifølge eksmanageren i stedet en aftale mellem hende og Magnussen fra 2008 om de 20 procent i provision, der bør være gældende.