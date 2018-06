Magnussens rival er utålmodig: Må snart være min tur

Mens Kevin Magnussen søndag for fjerde gang i denne Formel 1-sæson styrede sin Haas-racer i top-10, har teamkollega Romain Grosjean ikke været i stand til at score et eneste point i 2018.

Franskmanden sluttede på 11.-pladsen i søndagens grandprix i Frankrig og måtte altså endnu engang forlade et løb tomhændet. Og nu begynder han efterhånden at blive utålmodig.

- Vi pressede så hårdt, vi kunne, men bilen blev beskadiget på første omgang, og det gjorde det svært, fordi noget af balancen forsvandt, siger Romain Grosjean til Haas' hjemmeside.

- Jeg kæmpede hårdt for at komme tilbage, men vi var for langt bagud. Bilen er superhurtig, og Kevin (Magnussen, red.) gjorde det fremragende, så det er jeg glad for.

- Men nu må det snart være min tur, for denne stime af uheld er ved at blive temmelig smertefuld, siger Grosjean.

I sidste sæson var franskmanden med i alt 28 point den mest scorende af de to Haas-kørere.

Kevin Magnussen i hæsblæsende forsvar Kevin Magnussen blev nummer seks i Frankrig, men han var hårdt presset til slut.

Men der står altså et rundt nul i tabellen ud for Grosjean efter otte grandprixer i 2018. Kevin Magnussen har med søndagens sjetteplads samlet i alt 27 point.

Formel 1-feltet kører igen allerede på søndag, hvor det gælder Østrigs Grand Prix i Spielberg.