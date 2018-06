Ekspert: »Kevin var klar til at slås mod Bottas«

Kevin Magnussen fik et særdeles begivenhedsrigt løb i Frankrig søndag.

Efter at have været i centrum flere gange kulminerede dagen dog til allersidst, da han fem omgange før slut blev indhentet af Mercedes’ Valtteri Bottas. Finnen havde et ekstra pitstop bag sig og var derfor ude på forholdsvis nye dæk i kampen om sjettepladsen.

Først havde Kevin Magnussen heldet med sig, da der kom en virtuel safetycar, hvorfor Bottas ikke måtte overhale, men da safetycaren blev afblæst, manglede Magnussen og Bottas to omgange, og så gik jagten ellers ind.

Efter hæsblæsende duel: Fremragende resultat for Kevin Magnussen i Frankrig

Jyllands-Postens Formel 1-ekspert, Thomas Wulff, er imponeret over, hvordan Kevin Magnussen holdt Bottas bag sig

»Vi kan kun gætte på, om Magnussen kunne have holdt Bottas bag sig i de fem omgange, der manglede, da der kom safetycar. Men safetycaren gav lidt luft, fordi Bottas skulle starte forfra med sit angreb, men da de fik lov til at køre race igen, var det jo ikke sådan, at Bottas hentede ind på Magnussen. Det virkede som om, at Magnussen havde gemt alting til sidst, for han kørte de to bedste omgange til sidst. Der er ingen tvivl om, at Kevin var klar til at slås mod Bottas,« siger Thomas Wulff.

Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff, er tidligere dansk mester i langdistanceracerløb. Foto: Mik Eskestad

Løbet fik en kaotisk start, da flere biler kørte sammen, men Kevin Magnussen holdt sig ude af balladen

»Der var mange ned igennem rækkerne, der blev involveret og måtte ud i at køre alternative linjer, men der undgik Kevin en masse karambolage i starten, og det er altså stærkt og med overblik,« siger Thomas Wulff.

Midt i løbet så det ud som om, at Kevin Magnussen højest kunne hente en ottendeplads, men så var det, at Bottas gik i pit, mens Carlos Sainz (Renault) tabte motorkraft.

»Det så længe ud som om, at han skulle køre efter ottendepladsen, men fordi der skete en masse ting, var det pludselig sjettepladsen, og der kan man kun være, hvis man kører godt,« siger Thomas Wulff, der er optimistisk på Haas’ vegne efter to løb uden point.

Glad Kevin Magnussen: »Måske den bedste bil jeg har haft i Formel 1«

»Det er et virkeligt tilfredsstillende resultat og opløftende, at han var tilbage efter et par løb, hvor det har set tungt ud for Haas,« siger Thomas Wulff.