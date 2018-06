Efter hæsblæsende duel: Fremragende resultat for Kevin Magnussen i Frankrig

Efter to nedslående grandprixer i Monaco og Canada kørte Kevin Magnussen igen point ind til Haas. Med en sjetteplads scorede han otte point, men det holdt hårdt, da han på sidste omgang skulle holde en jagtende Valtteri Bottas bag sig.

Pointhøsten betyder, at Haas overhaler Toro Rosso i konstruktørernes VM, hvor Haas har 27 point mod Toro Rossos 19. Kevin Magnussens holdkammerat Romain Grosjean endte på 11.-pladsen og altså lige uden for pointene.

Oppe foran var der aldrig tvivl om, at Lewis Hamilton ville vinde – han førte fra start til slut, mens Sebastian Vettel blev nummer fem, hvorfor Lewis Hamilton nu fører i pointstillingen med 145 point mod Vettels 131.

Resultat det franske grandprix 1 Lewis Hamilton, Mercedes 2 Max Verstappen, Red Bull 3 Kimi Räikkönen, Ferrari 4 Daniel Ricciardo, Red Bull 5 Sebastian Vettel, Ferrari 6 Kevin Magnussen, Haas 7 Valtteri Bottas, Mercedes 8 Carlos Sainz, Renault 9 Nico Hülkenberg, Renault 10 Charles Leclerc, Sauber 11 Romain Grosjean, Haas 12 Stoffel Vandoorne, McLaren 13 Marcus Ericsson, Sauber 14 Brendon Hartley, Toro Rosso 15 Sergey Sirotkin, Williams 16 Fernando Alonso, McLaren 17 Lance Stroll, Williams Udgået Pierre Gasly (Toro Rosso), Esteban Ocon (Force India), Sergio Perez (Force India)

Starten fandt sted i et enormt kaos.

Først og fremmest kørte Sebastian Vettel ind i Valtteri Bottas, hvilket gav Vettel en femsekunders straf. Pierre Gasly stødte ind i Esteban Ocon og tog begge biler ud af løbet – to franskmænd i et fransk løb – mens Kevin Magnussen undgik kollision ved simpelthen at skære et hjørne af banen. Danskeren lod to biler overhale sig og slap på den måde for straf, og da roen havde lagt sig, efter at en safetycar var sendt på banen, var Kevin Magnussen på femtepladsen, hvor rækkefølgen var Hamilton, Verstappen, Sainz, Ricciardo og Magnussen.

Det var klogt kørt af Kevin Magnussen.

For Romain Grosjean så det umiddelbart ud som om, at han først kørte ind i Esteban Ocon, mens han kort efter blev ramt af Daniel Ricciardo, og han kørte også markant langsommere omgangstider end Magnussen – man må tro, at han beskadigede sin bil, og dommerne granskede Grosjeans kørsel, og tildelte ham en femsekunders straf.

Sebastian Vettel kørte rundt med næsen slæbende hen over asfalten, og Valtteri Bottas punkterede. Begge humpede i pit og måtte starte bagerst, da safetycaren kørte ind.

Magnussen havde altså avanceret fire pladser, men det betød også, at han havde flere overlegne biler bag sig blandt andet Kimi Räikkönen, hvis Ferrari straks truede Magnussen og gik forbi på ottende omgang.

Hele menageriet betød også, at der var race for feinschmeckere. Med både Valtteri Bottas og Sebastian Vettel nede bagved gik den vilde jagt ind, og allerede efter 18 omgange måtte Magnussen give fortabt til Vettel, og så var danskeren på syvendepladsen.

Men bag ham truede en ukendt faktor med Charles Leclerc i en Sauber. Begge kørte med samme type dæk og samme motor, og Leclerc kom ofte inden for DRS, hvor han må åbne bagvingen og derved få en fordel, men den unge monegasker med otte grandprixer fik kun lov til at lugte til bagenden af Haas-raceren, hvor der sad 69 grandprixer. Det så ud som om, at Magnussen havde kontrol over situationen, og duellen endte da også med, at Leclerc lavede en fejl.

Efter dækskifte kunne Kevin Magnussen øjne Carlos Sainz’ gule Renault, men han kom ikke tæt på. Fire omgange før slut begyndte Sainz så at klage over manglende motorkraft, og Magnussen gled forbi. Nu var det pludselig bagfra, at han måtte holde øje. Her kom Valtteri Bottas, der havde haft et ekstra pitstop, og det blev en mægtig duel, hvor Magnussen holdt afstanden til den langt hurtigere Mercedes.

Med to omgange tilbage tilsmilede heldet så Haas, da Lance Stroll punkterede, og der måtte en virtuel safetycar på banen. Da den blev ophævet, var der en omgang tilbage, og Kevin Magnussen blev presset helt vildt af Valtteri Bottas, men han holdt ham bag sig i en hæsblæsende duel.

Oppe foran var der ikke megen action. Lewis Hamilton forbedrede efter forgodtbefindende bedste omgangstid, mens Vettel stoppede fremgangen på femtepladsen.

Dagens bedste duel stod mellem Kimi Räikkönen, der på blødere dæk efter flere forsøg kom forbi Daniel Ricciardo. Den kølige finne holdt hovedet koldt, men han kunne ikke indhente Lewis Hamilton.

Det stolte britiske team, McLaren, viste endnu engang, at ikke alt er, som det skal være, da begge biler endte uden for pointene.

»Jeg har ingen bremser, dækkene er slidte og jeg er uden for pointene. Jeg vil forsøge at gøre, hvad jeg kan, men jeg er faktisk ret ligeglad,« stønnede Fernando Alonso over radioen.

Den sætning skal nok give genlyd i de kommende dage.