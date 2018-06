Motorproblemer hos Haas: Mekanikere har arbejdet hele natten

Problemet blev opdaget, da den franske Formel 1-kører for Haas, Romain Grosjean, lå roligt og sov på sit hotelværelse natten til lørdag.

Den bil, som franskmanden netop havde leveret en god træning i, var blevet ramt af en defekt i den nye motorenhed, og Haas-mekanikerne reagerede prompte.

Motoren blev udskiftet, så Kevin Magnussens holdkammerat nu skal køre med den motor, der blev brugt i sæsonens første løb. Det oplyser Haas til Ekstra Bladet.

Udskiftningen tog hele natten og varede frem til klokken 6, oplyser teamet.

Motoren var oprindeligt beregnet til at skulle køre syv løb. Nu bliver den imidlertid brugt for niende gang, når Romain Grosjean vil forsøge at tvinge alle kræfter ud af den under weekendens kvalifikation og efterfølgende grandprix på banen Circuit Paul Ricard i La Castellet, Frankrig.

Under fredagens træning leverede Kevin Magnussen niendebedste tid, mens Romain Grosjean kunne lægge sig i seng med bevidstheden om, at han havde kørt den sjettebedste tid - og lykkeligt uvidende om det dengang kommende motorskift.

Lørdag klokken 16 begynder kvalifikationen til søndagens løb.