Magnussen indkasserer bøde i fransk Formel 1-træning

Haas-køreren Kevin Magnussen havde fart på i den første træning forud for søndagens Formel 1-grandprix i Frankrig.

Så meget fart at han ifølge motorsportsmediet Autosport har fået en mindre bøde på 200 euro (næsten 1500 kroner).

- Magnussen har lige fået en bøde på 200 euro for at køre for stærkt i pitten, skriver Autosport på Twitter.

Til selve træningen begyndte Magnussen skidt, men han fik mere fart på senere og endte med den tiendebedste tid blandt de 20 kørere.

Holdkammeraten Romain Grosjean var fire placeringer bedre, og dermed endte begge Haas-kørere i top-10.

Lewis Hamilton (Mercedes) satte den hurtigste omgang af alle i feltet. Hamiltons holdkammerat, Valtteri Bottas, var næsthurtigst.

Som afslutning på fredagens første træning gik der brand i bagenden på en Sauber-racer, som fik slukket nogle store flammer med ildslukkere.

Marcus Ericsson sad bag rattet i bilen, som skred ud og røg ind i en barriere. Svenskeren slap uskadt fra episoden.

Anden træning køres senere fredag eftermiddag.